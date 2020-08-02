情人島見證戀情　澎湖國際花火節七美場2對愛侶求婚成功

▲七美量身訂做的專場無人機燈光秀，以及璀璨花火接連登場，照亮七美島夜空，為這個美麗愛情島嶼增添浪漫風情。（圖／澎縣府旅遊處提供）

▲七美專場無人機以150台無人機演出許多膾炙人口的圖形，都是七美地方特色景點。（圖／澎縣府旅遊處提供）

2020澎湖國際海上花火節第二場離島場次，在8月的第一天移師七美南滬港辦理，當晚由超強歌手Vicci陳宜昀演出，以嘹亮與甜美的嗓音唱出海島的自由、奔放，總計有20餘班航次載運2,000多名旅客登島，還有2對情侶在情人島求婚，共譜屬於海島最浪漫的愛曲。主辦單位特別邀請曾在台灣那麼旺登場的冠軍歌手-陳思瑋，以渾厚獨一無二的嗓音，讓觀眾沉浸在迷人歌聲中；晚上8點為七美量身訂做的專場無人機燈光秀，以及璀璨花火接連登場，照亮七美島夜空，為這個美麗愛情島嶼增添浪漫風情。澎湖縣政府旅遊處表示，今年花火節正逢暑假期間，場場活動人潮爆滿，離島場次也相當熱門，經電話洽詢澎湖縣渡船遊艇公會，七美場活動當日將有近20艘船班前往七美，因港灣船舶席位停靠有限，縣府已先行通知各業者並公告規劃港灣停靠位置，期望活動辦理過程海上交通順暢，同時也呼籲各船舶業者配合公告及現場岸巡人員及主辦單位的規劃。七美專場無人機以150台無人機演出許多膾炙人口的圖形，都是七美地方特色景點，七美擁有世界級的地質公園地景、廣為人知的雙心石滬、七美人塚、望夫石及小台灣等風景，期能將觀光結合地方發展，宣傳地方亮點，讓遊客度過一個難忘的海島假期。