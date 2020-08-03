哈格比颱風持續增強　11縣市發布豪大雨特報

受到哈格比颱風外圍環流影響，今（ 3 ）日西半部、東北部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，東南部有焚風發生的機率，根據氣象局資料，哈格比颱風 5 時的中心位置在宜蘭的東方約 190 公里海面上，以每小時 22 公里速度，向西北轉北北西進行，暴風圈已進入東北部海面，颱風強度也有稍增強的趨勢。氣象局表示，哈格比颱風中心目前在宜蘭東方海面，向西北轉北北西移動，其暴風圈已進入台灣東北部海面，對台灣東北部海面及北部海面構成威脅，預計此颱風強度有稍增強的趨勢；受到其外圍環流接近影響，今天台灣西半部及東北部地區都有不定時短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，天氣相當不穩定，氣象局也針對 11 縣市發布豪雨、大雨特報，台中山區有局部大雨或豪雨，桃園以北、苗栗、台中、嘉義以南地區及南投山區有局部大雨發生的機率。氣象局預估，今日各地高溫約 32 到 34 度，東南部地區因西南風沉降增溫有焚風發生機率；受哈格比颱風接近影響，台灣附近各海面風力逐漸增大，浪高逐漸來到至 3 至 4 米，基隆北海岸、西南部、恆春半島、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生的機率，海上作業、海邊活動要多加留意。至於今年第３號颱風辛樂克，約昨天上午 11 時左右登陸越南，並且於晚上 8 時已減弱為熱帶性低氣壓，對台灣無直接影響。