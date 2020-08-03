直播／暴風圈籠罩東北海面　氣象局說明哈格比最新狀況

哈格比颱風今（ 3 ）日上午 8 時的中心位置在宜蘭的東方約 180 公里的海面上，以每小時 21 轉 24 公里速度，向北北西進行，目前暴風圈已進入台灣東北部海面及北部海面並構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強的趨勢，最新狀況由《 NOWnews 今日新聞》直播帶您了解。
氣象局表示，受到颱風外圍環流影響，北台灣已出現一陣一陣驟雨，西南部也要注意短時強降雨發生，已針對全台 11 縣市發布大雨特報；此外，因西南風過山沉降影響，東南部會有焚風發生機率，提醒民眾注意。
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