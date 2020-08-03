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直播／哈格比颱風轉中颱　氣象局1740最新說明

記者陳致宇／台北報導-2020-08-03 17:35:32
▲哈格比颱風今（ 3 ）日 14 時中心位置在基隆東北方海面，向西北轉北北西移動，未來不排除會發展為中度颱風。（圖／氣象局）
根據氣象局最新資料，哈格比颱風今（ 3 ）日 14 時中心位置在基隆東北方海面，向西北轉北北西移動，七級風暴風半徑 100 公里，十級風暴風半徑 30 公里，強度增強且暴風圈略為擴大，不排除會發展為中度颱風，最新狀況讓《 NOWnews 今日新聞》帶您了解。

氣象局預報員謝佩芸表示，北部地區降雨傍晚後會逐漸趨緩，南部地區因為西南風帶來對流，下半天起雨勢會逐漸增強，有短時強降雨發生機率，預估降雨會持續到明日，待明日白天風向逐漸轉為南風後，東南部地區也會有降雨機率。

 

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