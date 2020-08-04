台中前議長吃藥粉鉛中毒！專家曝「嚴重下場」：是永久的

▲招名威除了解釋後續影響外，更給出避免鉛中毒的注意事項。（圖／翻攝招名威教授臉書）

前台中市議長張宏年一家因自費購買中藥粉卻「鉛中毒」，該中醫診所醫師也被移送法辦。本起事件中的中藥粉鉛的超標指數更是比標準高509倍，對此毒理教授招名威除了解釋後續影響外，更給出預防鉛中毒的方法。招名威解釋，由於鉛是帶有正電荷的有毒重金屬，很容易和人體的脂肪組織結合，特別是中樞神經系統，若累積計量夠高就會有鉛中毒的負面神經症狀顯現出來，例如：記憶力出現問題、頭痛或是情緒不穩，有時會伴隨著腹痛、便秘、易怒和不孕等症狀，這些影響大多是永久性的。招名威也補充解釋，在一些臨床案例中，對於一些未知起因造成的智能障礙病例裡，鉛中毒佔了將近10%，因此保護自己的第一步就是要注意自己的飲食法則：第二：要知道哪些會是提高風險的含鉛食物，包括，例如：等。第三：則是吃可以，例如富含鈣鐵鋅的食物、蛋白質、含維生素C、胡蘿蔔、大蒜、茶葉等。（編輯：潘毅）