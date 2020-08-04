台中前議長吃藥粉鉛中毒！專家曝「嚴重下場」：是永久的

前台中市議長張宏年一家因自費購買中藥粉卻「鉛中毒」，該中醫診所醫師也被移送法辦。本起事件中的中藥粉鉛的超標指數更是比標準高509倍，對此毒理教授招名威除了解釋後續影響外，更給出預防鉛中毒的方法。
招名威解釋，由於鉛是帶有正電荷的有毒重金屬，很容易和人體的脂肪組織結合，特別是中樞神經系統，若累積計量夠高就會有鉛中毒的負面神經症狀顯現出來，例如：記憶力出現問題、頭痛或是情緒不穩，有時會伴隨著腹痛、便秘、易怒和不孕等症狀，這些影響大多是永久性的。
招名威也補充解釋，在一些臨床案例中，對於一些未知起因造成的智能障礙病例裡，鉛中毒佔了將近10%，因此保護自己的第一步就是要注意自己的飲食法則：
1、脂肪食物會增加鉛質的吸收，因此要盡量降低高脂肪食物的攝取量。
2、避免色彩鮮豔的餐具，以防彩色顏料中的鉛滲入食物中，
3、與食物接觸的餐具，建議購買沒有顏色或圖案且盡量挑選白色、平滑的。
4、避免用含有鉛的水晶製品來裝飲料。
5、用食用袋裝食品時，避免食物與印刷的字、畫和商標接觸。
6、少用色彩鮮豔的吸管。
第二：要知道哪些會是提高風險的含鉛食物，包括罐頭食物、路邊攤、貝類水產、皮蛋加工食品、未經檢驗合格的中藥，例如：八寶散、鉛丹、硃砂等。
第三：則是吃可以排除鉛的食物，例如富含鈣鐵鋅的食物、蛋白質、含維生素C、胡蘿蔔、大蒜、茶葉等。（編輯：潘毅）