暴雨天叫外送！客打開門外送員竟噴「一句」　同行全看傻

▲原PO指出，各行各業都有其辛苦的地方，但像這樣直接不找錢的，實在令人無法接受。（示意圖／翻攝自pexels）

近來台灣掀起外送風潮，無論是下雨天還是晴天，外送平台都有提供服務，這也是許多懶人族的福音。對此，就有網友分享，在下雨天叫外送時，卻遇到外送員問說「能不能不要找錢」，讓她非常傻眼，貼文一出也引起網友熱議。原PO在《爆怨公社》表示，因為下雨天待在家，午餐決定叫外送，餐點總共是122元，沒想到取餐時付兩百，卻聽到外送員回「可以不要找嗎？」，她當下立馬回要找，原PO指出，雖然因為下雨天加上外送員很辛苦，所以有給小費，但那位外送員心不甘情不願地找錢，讓她非常傻眼。原PO最後提到，雖然說各行各業都有其辛苦的地方，但昨天那位外送員覺得下雨天應該要有小費，也有人說要檢舉他，原PO是覺得留人一條路，給他負評這樣就夠了。許多網友看完也回應，「都超過你點餐122費用的一半以上了，怎麼好意思？」、「下訂單的時候，就已經包含外送費在總費用裡面了，為什麼還能厚著臉這麼說呢？」、「我覺得要不要找是我的選擇，但別人來討，即使我想給，也不爽給了」、「身為外送員，看到這種行為都傻眼了」、「這也差太多，如果10、20元就無所謂」、「只遇過說不用找，但很堅持一定要找的」、「有遇過那種，都會遲疑找的很不甘願掏很久」、「我都不敢這樣欸，就算是一塊錢也要找」。（編輯：許智超）