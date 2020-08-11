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改善後勁溪水患長短計劃並行　打造親水環境活絡水岸觀光

生活中心/綜合報導
calendar_today2020-08-11 14:00:00

▲曹公新圳及獅龍溪排水匯流至後勁溪（圖/水利局提供）
▲曹公新圳及獅龍溪排水匯流至後勁溪（圖/水利局提供）
為解決後勁溪部份河道尚未整治導致淹水問題，水利局自108年進行3到5年相關整治計畫，並提出「短期」對策，避免整治期間再度溢淹，因此今（109）年5月21日豪雨，市區積淹水災情大幅度減少、退水也快。除此之外，將於新台17線至益群橋沿岸進行「水岸環境」改造，包括親水步道及綠籬、節點廣場、彩繪牆等，未來搭配各式活動，將可活絡北高雄水岸觀光。

曹公新圳為農田水利會之灌溉渠道，自高屏溪取水口起一路向西流經大樹區、鳥松區及仁武區後，下游於八涳橋匯入後勁溪，曹公新圳需兼負灌溉及市區之排水，故屬於灌排兩用渠道。

▲曹公新圳灌排分離（圖/水利局提供）
▲曹公新圳灌排分離（圖/水利局提供）
曹公新圳早期渠道因灌排未分離，排水能力不佳，颱風暴雨來襲容易造成渠道溢淹。自從民國96年起，高雄市政府自鳥松區水管路以西至與後勁溪匯流口，共約4.47公里長之渠道範圍，陸續辦理曹公新圳整治工程，將排水與灌溉功能分離，將各別渠道拓寬，並將沿線跨越河道之大仁北路橋、縣道183之夢裡橋等橋梁改建完成，整治後至民國106年間未有溢淹災情發生。

民國107年8月27日至8月28日期間接連幾次瞬間強降雨影響，造成下游後勁溪水位高漲，並連帶影響上游曹公新圳水位加劇上升，此時因洪水宣洩不及，使曹公新圳發生溢堤，再加上沿岸兩側雨水下水道系統難排入，造成仁武區淹水面積50公頃，淹水深度約30到50公分。

▲107年0828曹公新圳溢堤照片（圖/水利局提供）
▲107年0828曹公新圳溢堤照片（圖/水利局提供）
經水利局實地勘查並蒐集相關淹水報告後，造成淹水主因為曹公新圳下游之「後勁溪」，在八涳橋附近河道以及下游部份河道尚未整治形成通水瓶頸，再加上獅龍溪流量大、流速快，導致曹公新圳出口無法順利宣洩洪水。

為解決淹水問題，水利局自108年針對上述瓶頸進行相關整治計畫，整治計畫範圍自水管路高鐵橋上游至八涳橋匯流口處，整治長度約1.15公里，包含跨越後勁溪之中山高速公路橋改建，預計整治期程約需3到5年。

▲後勁溪水岸及遊憩環境營造計畫範圍（圖/水利局提供）
▲後勁溪水岸及遊憩環境營造計畫範圍（圖/水利局提供）
由於後勁溪瓶頸段整治所需經費、施工時程及土地問題需逐步進行，非短期可完成，為避免短期內曹公新圳再度溢淹問題，水利局提出短期對策將曹公新圳護岸加高，並加強市區下水道清疏及側溝改善，因此今年5月21日豪雨，水位明顯下降外，市區積淹水災情大幅度減少、退水時間也更快。

▲後勁溪水岸及遊憩環境營造完工願景圖（圖/水利局提供）
▲後勁溪水岸及遊憩環境營造完工願景圖（圖/水利局提供）
包括親水步道及綠籬、岸頂步道、節點廣場、彩繪牆等，工程已於109年6月5日開工，預計110年2月底完工，完工後可串連整個後勁溪沿岸景觀，未來搭配河岸綠地春節百花活動，將可活絡北高雄水岸觀光，達到營造優質生活環境。

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關鍵字

後勁溪水岸 溢堤 曹公新圳

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