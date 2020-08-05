花椰菜到底怎洗乾淨？內行曝「專業4步驟」：餐廳都這樣

「花椰菜」不僅是常見的蔬菜之一，也是許多人家中的家常菜，不過，相信大家都有相同的困擾，那就是花椰菜總是無法徹底洗乾淨。日前有網友就在PTT發問「要怎麼把花椰菜洗乾淨？」釣出內行分享「專業4步驟」，並透露餐廳都這樣。

原PO在PTT八卦板表示，自己前陣子買花椰菜來煮，每一朵都認真翻開來洗，但吃的時候再翻開看，有時還是會有蟲卡在裡面，用沖的根本沖不出來，更別提外面賣的根本不會像他一樣認真洗，他並不解地詢問大家「要怎麼把花椰菜洗乾淨？」

▲網友在PTT提問「花椰菜怎麼洗乾淨？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，網友紛紛留言「泡鹽水」、「有專門清洗蔬果的清潔劑」、「簡單水洗，再用熱水燙到半熟，花椰菜撈起來，再用你想要的方法調理」、「傻傻的，有蟲的才是安全的」、「就算吃到蟲，比起農藥，其實還是好得多，別是蟑螂就好」、「深盆浸水，菜花向下、菜柄朝上，拿個東西壓住菜柄不要讓它翻起來，浸一陣子蟲無法呼吸就會自動脫離菜體了」、「放在塑膠袋中，裝水搖晃個幾下，再換水再搖晃個幾下」。

另也釣出專業網友傳授「清洗4步驟」，首先用50幾度的熱水川燙，接著拿去沖冷水，隨後將花椰菜切塊，最後再燙一次，而該網友也透露，這是餐廳的洗法。此外，還有人建議，買冷凍花椰菜就不需要洗，但也有人認為冷凍的菜比較不好吃。（編輯：許苡晴）