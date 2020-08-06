腹爸爸性福拉警報！醫師教戰4招顧好男性荷爾蒙

聯青整合醫學診所醫師顏佐樺提醒，睪固酮低下與肥胖、三高、代謝症候群有著高度相關，甚至與體力、決策力好壞等工作表現也有關聯，顯示睪固酮是維持身體運作的重要角色，也是不可忽視的重要男性荷爾蒙之一。
睪固酮分泌量會隨著年齡的增長而減少，30歲以後睪固酮就以每年約1到2％的速率開始下降，但聯安最新調查卻發現，約每4位檢測男性荷爾蒙者就有1位出現睪固酮低下問題，且根據統計（2015~2017年）以來低下人數成長了2.8倍，足見現代男性普遍對睪固酮低下的問題沒有足夠的自覺。
醫師提醒，中廣身材的腹爸爸們更要注意，腹部脂肪的堆積可能是加速睪固酮低下的重要原因。脂肪細胞會在體內釋放特定訊號抑制睪固酮合成，而睪固酮低下，也會降低體內的脂肪分解，讓內臟脂肪繼續沉積，形成「肥胖和睪固酮低下的惡性循環」。
解救男性荷爾蒙醫師教戰４招維持健康，首先是要維持理想體重，其次是營養素的補充：足夠的維生素A、D、E、及礦物質鋅、硒等，可幫助體內睪固酮的合成；另外還要適當降低壓力源，因為情緒壓力或生理功能失調的壓力，皆會消耗睪固酮的製造原料，降低睪固酮分泌，因此避開精緻加工食品、適時舒壓、保持良好睡眠，都是幫助睪固酮正常分泌的好方法。最後一招則是多運動，提高體能活動量可促進睪固酮分泌。