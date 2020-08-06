口罩之亂2.0？女衝診間「驚人舉動」　全場傻眼：太瞎了

原PO在臉書社團《爆怨公社》提到，有中年婦人到診所櫃台索取口罩遭拒，竟直接衝進診間向醫師討兩三個口罩，不禁氣得飆罵「到底是臉皮要有多少厚度，才能夠做出這種事情來？」且說「現在口罩大部分都可以買到一整盒，藥局也還可以領取，診所沒有多餘的口罩給你們索取，我們自己也很需要！」文末更無奈標記「＃厚顏無恥」，同時也在個人臉書分享該事件，可以看出心中相當憤怒。
貼文曝光之後，網友們也全都看傻，紛紛撻伐「馬上又要口罩荒了！」「太瞎了吧」、「買與實名制都要錢啊！有開口問就有機會能拿免費的呀！以上幾乎都是很多大媽會出現的行為，習慣就好」、「2周9片固定投資，應該勉強夠用」、「辛苦了」；也有網友分享類似情況「我遇過一個阿嬤跟藥局的人說『我就只需要一個，不想買整盒，也不想掏健保卡出來，就是要一個就好』，盧很久浪費我在後面排的時間，我受不了，還好意跟阿嬤說，阿嬤妳知道現在口罩就是這樣，沒有人在單賣的，阿嬤竟然給我白眼。現在的人就是貪能要到不用錢的都好！」
事實上，目前配合「口罩實名制」政策，民眾依舊可以持健保卡至超商預購口罩，或是至藥局購買口罩，每人14天能買到9片口罩。指揮中心指出，由於近日國內境外移入，以及外國人士來台返國後確診案例不斷出現，且感染源尚未釐清，昨宣布民眾出入「8大場合」務必配戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、娛樂場所、大型活動、宗教場所。而台北市也重啟相關防治措施，即日搭乘捷運需全程戴口罩，任意將口罩摘下者，勸導不聽最高可罰1萬5000元。（編輯：賴詠璿）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。