🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

老闆放任病患亂罵人！護理師不忍了　霸氣「出招」眾狂讚

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-07 12:10:59

▲護理師不滿遭到洗腎病人言語辱罵，憤而PO網，貼文引發熱議。（示意圖／取自 pixabay ）
▲護理師不滿遭到洗腎病人言語辱罵，憤而PO網，貼文引發熱議。（示意圖／取自 pixabay ）
常聽聞不少病人或家屬使用暴力手段攻擊無辜的醫護人員，無論是言語或肢體暴力，都讓人替醫護人員感到非常不公，而根據國內研究指出，高達六成醫療工作人員在醫院曾目睹或親身遭受醫療暴力事件，其中就以言語暴力最多，近日，就有護理師在網路分享遭到病人辱罵的故事，貼文引發熱議。

該名網友在PTT表示有名洗腎病人先是遲到，後來護理師的同事告知他3點就要收針，也告訴他，助理3點30分要協助另一名患者下樓，預計要3點40分助理才會將他推輪椅下樓，但這名病人卻說他4點才要回去。護理師便和他說，助理4點就下班了，不要耽誤別人的下班時間，他突然開始大聲斥責，除了抱怨以前不滿的事，竟然開始辱罵五字經、賤人這類不雅字眼長達3分鐘，護理師這時對他說「如果對這裡不滿，是否考慮去其他地方洗腎？」。

▲護理師以「遭洗腎患者言語辱罵，提告嗎？」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲護理師以「遭洗腎患者言語辱罵，提告嗎？」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
沒想到病人竟直接指名道姓喊著護理師的名字，並開始狂罵髒話。護理師後來「拿手機錄影存證，並告知該名病人，他才安靜下來，雖然事後發現沒錄到，但因現場證人很多，他也就沒有告知病人，文末他也補充，該病人因為是視障，所以才特別告知他有錄影，「病人辱罵已經是慣犯，該不該姑息養奸？還是應該提告？在這個診所16年多，老闆一直姑息，但我想找回做人的尊嚴」。

貼文一出，引起網友熱議，「支持提告，生病很痛苦不代表你可以隨意發洩」、「告他啊，誰來可憐護理師，現在後悔以前怎沒告當初罵我的洗腎病人」、「我覺得老闆才是最問題！就是姑息病人才會有軟土深掘！老闆不用出來面對嗎？！這種boss才是讓人心寒阿！」、「我是認為，妳應該鄭重警告一次，再有言語辱罵問題，就會走法律途徑」、「支持告下去啊！一堆恐龍家屬跟病患，不是生病最大好嗎」。

而依據醫療法第24條及106條規定，為保障醫事人員執業與病患安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行，致生危害醫療安全或其設施，違反上開規定者，衛生局可處新臺幣三萬元以上五萬元以下罰鍰，警察機關應立即協助排除或制止，並依醫療法106條3項，處3年以下有期徒刑拘役或30萬元以下之罰金；如涉及刑事責任者，應立即移送該管檢察官偵辦。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

護理師 醫護人員 醫院 病人 言語暴力

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]當他有這個「愛情小動作」就是愛上你的證據！OO座的愛只想讓你都擁有！

當他有這個「愛情小動作」就是愛上你的證據！OO座的愛只想讓你都擁有！

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔

迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸

好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸

[PR]潘瑋柏老婆遭爆料參加「天王嫂訓練營」！現在帶你瞭解她們都是如何嫁進豪門?!

潘瑋柏老婆遭爆料參加「天王嫂訓練營」！現在帶你瞭解她們都是如何嫁進豪門?!

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽