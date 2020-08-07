老闆放任病患亂罵人！護理師不忍了　霸氣「出招」眾狂讚

該名網友在PTT表示有名洗腎病人先是遲到，後來護理師的同事告知他3點就要收針，也告訴他，助理3點30分要協助另一名患者下樓，預計要3點40分助理才會將他推輪椅下樓，但這名病人卻說他4點才要回去。護理師便和他說，助理4點就下班了，不要耽誤別人的下班時間，他突然開始大聲斥責，除了抱怨以前不滿的事，竟然開始辱罵五字經、賤人這類不雅字眼長達3分鐘，護理師這時對他說「如果對這裡不滿，是否考慮去其他地方洗腎？」。
沒想到病人竟直接指名道姓喊著護理師的名字，並開始狂罵髒話。護理師後來「拿手機錄影存證，並告知該名病人，他才安靜下來，雖然事後發現沒錄到，但因現場證人很多，他也就沒有告知病人，文末他也補充，該病人因為是視障，所以才特別告知他有錄影，「病人辱罵已經是慣犯，該不該姑息養奸？還是應該提告？在這個診所16年多，老闆一直姑息，但我想找回做人的尊嚴」。
貼文一出，引起網友熱議，「支持提告，生病很痛苦不代表你可以隨意發洩」、「告他啊，誰來可憐護理師，現在後悔以前怎沒告當初罵我的洗腎病人」、「我覺得老闆才是最問題！就是姑息病人才會有軟土深掘！老闆不用出來面對嗎？！這種boss才是讓人心寒阿！」、「我是認為，妳應該鄭重警告一次，再有言語辱罵問題，就會走法律途徑」、「支持告下去啊！一堆恐龍家屬跟病患，不是生病最大好嗎」。
而依據醫療法第24條及106條規定，為保障醫事人員執業與病患安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行，致生危害醫療安全或其設施，違反上開規定者，衛生局可處新臺幣三萬元以上五萬元以下罰鍰，警察機關應立即協助排除或制止，並依醫療法106條3項，處3年以下有期徒刑拘役或30萬元以下之罰金；如涉及刑事責任者，應立即移送該管檢察官偵辦。（編輯：郭佩蓉）