全球航空復甦前景堪憂！張國煒估影響將持續到明年春季

國內4家國籍航空趁著暑假期間，推出「偽出國」飛行體驗搶客，要讓民眾滿足想出國的心願，繼昨日台灣虎航率先升空後，星宇航空今日接力啟航，甚至出動董事長張國煒親自執飛，在旅程中各種服務、彩蛋也讓大批乘客直呼好幸福「像極了出國」。
不過面對疫情遙遙無期，全球航空業的復甦前景不樂觀，星宇航空董事長張國煒在今日執飛「好想出國」飛行假期體驗後，接受專訪時提到他對全球航空業前景的看法，他評估疫情對全球航空業的衝擊應該會影響持續到明年春季，屆時全球航空市場也會大洗牌，而規模越大的公司越慘。
張國煒說，航空公司會有倒閉潮、會有更多航空公司破產，因為他們飛機多的關係，而且像第三季是航空業的旺季，今年沒有賺還要倒賠，這樣虧損會是一個很恐怖的數字。也因為如此，張國煒覺得，雖然表面上看起來星宇剛開始就遇到疫情，不過也因為機隊少、成本低，受到的衝擊相對於大型航空公司小。
至於有沒有因為疫情調整發展方向？張國煒表示，因為星宇航空飛機剛進來只有三架，而且是窄體機、比較小的飛機，跟其他大型航空公司相比只是「小芝麻」而已，他預估疫情影響是還好，因為交機的速度比較後面，像是大型飛機都是要明年底才會進來，現在也因為原廠在裁員，都有延後交機的可能。
張國煒也提到，大家會覺得小家比較撐不住，但他個人認為不見得，因為小公司現金流需求比較沒有那麼大，甚至還表示跟大型航空公司相比，1年賠的錢可能比人家1個月賠的還要少，原因在於大型航空公司飛機多，本身資本支出也很大，尤其是跨洲際的航空公司。