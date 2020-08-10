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斗南凌晨火警波及鄰房　祖孫7人1死3搶救中

記者蘇榮泉、簡勇鵬/雲林報導
calendar_today2020-08-10 07:13:02update2020-08-10 07:14:38

▲ 雲林縣斗南鎮今凌晨發生火警波及左鄰右舍，造成緊鄰的詹姓鄰居一家三代7人遭嚴重嗆傷，其中一名11歲男童不治。 （圖/民眾提供）
▲ 雲林縣斗南鎮今凌晨發生火警波及左鄰右舍，造成緊鄰的詹姓鄰居一家三代7人遭嚴重嗆傷，其中一名11歲男童不治。 （圖/民眾提供）
雲林縣斗南鎮今（10）日凌晨發生火警，火勢盛大波及左鄰右舍，造成緊鄰的詹姓鄰居一家三代有7人遭嚴重嗆傷，經搶救送醫後，一名11歲男童不治，3人OHCA仍在搶救觀察中，另3人已平安脫險，至於起火原因正由相關單位調查中。

今（10）日凌晨2時多許，斗南大同路、同安街路口轉角的大同路79號鐵皮屋突然傳出火警，火勢猛烈波及左鄰右舍共3棟透天厝，左側的同安街住家，在睡夢中聽到「嗶嗶波波」聲，接著孩子大喊失火，驚醒帶著老婆、孩子摸黑逃出屋外，之後即目睹隔壁鐵皮屋火勢猛烈竄升到2、3樓；不過右側大同路75號詹姓住戶祖孫三代7口人則慘遭橫禍嚴重嗆傷，70歲阿公和二孫女均OHCA和輕傷媳婦送往台大雲林分院，經急救後，媳婦清醒，二孫女已恢復心跳送加護病房觀察中，阿公仍在搶救中；送往成大斗六分院有3人，兒子和5歲男童已清醒，阿嬤仍昏迷急救中，因成大無高壓氧恐還需轉院搶救，另名送往虎尾若瑟醫院的11歲男童，雖經搶救仍回升乏術宣告不治。

雲林縣消防局第一大隊副大隊長張哲彬指出，凌晨2點19分接獲報案，指斗南大同路、同安街路口民宅火警，共出動7個分隊消防、義消40多人，20多部消防、救護車前往搶救，人員抵達現場時，根據逃出住戶說，大同路透天厝屋內還有4人受困，消防進屋搜救，並救出7人，其中祖孫4人遭濃煙嗆昏、OHCA，分別送往台大雲林分院、成大斗六分院及虎尾若瑟急救；火勢在3點半左右控制，共燃燒面積約150平方公尺，財物損失及起火原因有待進一步調查。

▲雲林縣斗南鎮今凌晨發生火警波及左鄰右舍，造成緊鄰的詹姓鄰居一家三代7人遭嚴重嗆傷，其中一名11歲男童不治。
▲雲林縣斗南鎮今凌晨發生火警波及左鄰右舍，造成緊鄰的詹姓鄰居一家三代7人遭嚴重嗆傷，其中一名11歲男童不治。 （圖/民眾提供）
▲雲林縣斗南鎮今凌晨發生火警波及左鄰右舍，造成緊鄰的詹姓鄰居一家三代7人遭嚴重嗆傷，其中一名11歲男童不治。
▲雲林縣斗南鎮今凌晨發生火警波及左鄰右舍，造成緊鄰的詹姓鄰居一家三代7人遭嚴重嗆傷，其中一名11歲男童不治。 （圖/民眾提供）
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關鍵字

火警 搶救 OHCA 送醫 祖孫

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