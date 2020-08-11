米克拉增胖！全台17縣市大雨狂炸　「降雨最劇」時間曝光

吳聖宇昨深夜表示，米克拉颱風順利北上中，過去一段時間強度略有增強，半徑也擴大為120公里，但是暴風圈邊緣離台灣本島陸地仍有一段距離，依照預測路徑來看，澎湖會被暴風圈掃過，金門則有可能會相當接近颱風中心，預估今上午就可能在金門附近進入福建沿岸陸地。
吳聖宇指出，颱風外圍的雲雨帶結合台灣本島陸地上空發展的熱對流，在昨白天期間已經為各地帶來一波雨勢，預估等到颱風繼續北上，外圍的偏南風仍將會為南部、花東地區、恆春半島等地帶來較明顯的降雨，降雨的時間應該會延續到11日一整天，中北部、東北部地區也會有降雨機會，若配合熱對流的發展，也會有局部較大雨勢出現的可能性，因此今一整天仍是台灣本島降雨最顯著的一段時間。澎湖地區則將受到颱風暴風圈影響，風雨情況將較為明顯，金門會很接近颱風中心，風雨的現象應該會相當劇烈，呼籲這兩個離島的民眾務必要小心。
吳聖宇最後提到，今晚颱風深入福建後應該很快就會減弱，外圍偏南風強度也將跟著減緩，但是一直到12日台灣仍在高壓邊緣，大氣還是不穩定，水氣也仍較多，南台灣迎風面地區仍會有短暫陣雨，中北部午後熱對流會比較旺盛，有大雷雨出現的可能性，真正要比較穩定一些，恢復到夏季山區午後局部雷雨的天氣型態，還是要等到13日。（編輯：賴詠璿）