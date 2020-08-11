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買啥家電會後悔？超廢「2用品」曝光　婆媽驚：怎麼會

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-11 17:16:12

▲網友因宅在家很愛網購，近日想買氣炸鍋和烘衣機卻被朋友阻止，於是發文詢問網友。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash ）
▲網友因宅在家很愛網購，近日想買氣炸鍋和烘衣機卻被朋友阻止，於是發文詢問網友。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash ）
隨著科技網路的快速發展，也帶動民眾消費習慣的轉變，愈來愈多人選擇「網購」，對此，也有網友分享，最近宅在家很愛網購，看到家電非常心動，但朋友卻說買了用不到兩次就不會想用，貼文一出，引起網友熱議。

該名網友在PTT以「那些被說買了會後悔的家電」為題發文，他表示這陣子宅在家很愛網購，「看到烘衣機、氣炸鍋愈看愈心動」，但卻被朋友阻止說買了用不到兩次就不會想用，還傳了網址給他，這兩項家電竟被評為買了會後悔的家電。

▲網友以「那些被說買了會後悔的家電」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友以「那些被說買了會後悔的家電」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
他也提到，但他看蠻多人用了感覺很好用、很方便，再加上自己很愛料理，尤其是肉類，但每次只要煮完飯就滿身大汗，光是一天就可以換3件衣服，也因此買了烘衣機就不會怕沒有衣服穿了，「買了真的會後悔嗎？大家用起來的感想是什麼？」。

貼文一出，許多網友紛紛留言，「氣炸鍋清潔很麻煩」、「氣炸鍋用了之後還是用回我的水波爐」、「烘衣機我覺得不用，勤勞點曬衣服就好」、「跟料理有關的家電買了都會後悔，因為台灣人工時長在家時間短且外食方便，沒那個閒情逸緻在玩料理機」、「氣炸鍋我洗到心累，真的被我放一邊，烘衣機我家幾年會開一次」。

但也有網友認為，「我家也愛烘衣機欸，烘完會覺得衣服特別乾燥舒服，氣炸鍋我也心動，但真的要看自己家的使用習慣，還在猶豫中」、「氣炸鍋好用，東西處理好丟進去，一餐搞定！」、「只後悔沒有早點買氣炸鍋的，完全拯救我這料理白癡，現在三餐都靠它和電鍋煮」、「怎麼會，我覺得氣炸鍋省時省力，超級方便欸」。

不過綜合大量網友意見，多數人還是認為「要看需求與預計實際使用的頻率吧，若是選擇跟風購買的後悔率也理所當然會比較高」，因此為了避免有「衝動購物」的行為，實際想清楚自己的需求才是最重要的。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

家電 後悔 烘衣機 氣炸鍋 網購

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