買啥家電會後悔？超廢「2用品」曝光　婆媽驚：怎麼會

該名網友在PTT以「那些被說買了會後悔的家電」為題發文，他表示這陣子宅在家很愛網購，「看到烘衣機、氣炸鍋愈看愈心動」，但卻被朋友阻止說買了用不到兩次就不會想用，還傳了網址給他，這兩項家電竟被評為買了會後悔的家電。
他也提到，但他看蠻多人用了感覺很好用、很方便，再加上自己很愛料理，尤其是肉類，但每次只要煮完飯就滿身大汗，光是一天就可以換3件衣服，也因此買了烘衣機就不會怕沒有衣服穿了，「買了真的會後悔嗎？大家用起來的感想是什麼？」。
貼文一出，許多網友紛紛留言，「氣炸鍋清潔很麻煩」、「氣炸鍋用了之後還是用回我的水波爐」、「烘衣機我覺得不用，勤勞點曬衣服就好」、「跟料理有關的家電買了都會後悔，因為台灣人工時長在家時間短且外食方便，沒那個閒情逸緻在玩料理機」、「氣炸鍋我洗到心累，真的被我放一邊，烘衣機我家幾年會開一次」。
但也有網友認為，「我家也愛烘衣機欸，烘完會覺得衣服特別乾燥舒服，氣炸鍋我也心動，但真的要看自己家的使用習慣，還在猶豫中」、「氣炸鍋好用，東西處理好丟進去，一餐搞定！」、「只後悔沒有早點買氣炸鍋的，完全拯救我這料理白癡，現在三餐都靠它和電鍋煮」、「怎麼會，我覺得氣炸鍋省時省力，超級方便欸」。
不過綜合大量網友意見，多數人還是認為「要看需求與預計實際使用的頻率吧，若是選擇跟風購買的後悔率也理所當然會比較高」，因此為了避免有「衝動購物」的行為，實際想清楚自己的需求才是最重要的。（編輯：郭佩蓉）