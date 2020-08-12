疫情影響兼職機會少　網友專業分享不出門也能賺外快！

回文的網友以親身經驗或身旁閨蜜分享，以「不出門」為準則，推薦給原PO幾個增加收入的管道，除了平台的性質以及工作的內容外，也列出了入門難易度及預估收入，讓其他網友大推「超級專業實用！」。
第一個分享的平台就是爭議性極大的SWAG，網友指出雖然一開始的收入很高，但是必須露臉，拍了以後就回不去了，而且還要和經紀公司簽約，領錢也得透過公司，雖然月收可達15萬以上，但是入門的難度非常高。網友也分享了Stalk 沙發聊以及Peach 兩款APP平台，都是屬於可不露臉的形式，但必須拍一些較為私密的影片或照片給訂閱的粉絲，相較於SWAG入門難易度較低。
接下來較為人所知的17直播，也是許多年輕女孩增加收入的兼差管道，但在17直播需綁經紀約，且顏值需求較高，上面大多都是大網紅、明星跟小模，也需要較多業務技巧跟有交際手腕，入門門檻偏高。
最後，網友分享了一款交友軟體iPair 愛情公寓，初估月收可達三萬以上，且入門較簡單，素人就可以隨意開播，顏值中上就可以，只要會聊天搭配簡單的唱歌，用心和粉絲交朋友就能經營有成。
綜合以上平台經驗分享，網友表示因為只是兼差，不想有太大壓力，因此選擇不出門也能增加收入的方法。文章一出許多網友在底下留言「太神啦！」、「連收入都有，太專業啦！」，但也有網友表示，這些大多是女生限定的兼職管道，「男生會不會就只有uber 跟熊貓QQ」、「有沒有醜胖老龍能做的？」。