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疫情影響兼職機會少　網友專業分享不出門也能賺外快！

生活中心/綜合報導
calendar_today2020-08-12 12:00:00

▲網友專業分享不出門也能賺外快！（圖／資料照片）
▲網友專業分享不出門也能賺外快！（圖／資料照片）
近期因新冠肺炎影響，導致許多商家業者紛紛歇業，也同樣影響了許多打工族的生計。最近就有網友在PTT 女孩版發文求問，原PO表示平時有一份正職工作，為了增加收入一直以來都有兼職，但遇上新冠肺炎疫情，兼差的商家受到影響而歇業了，因此想認真了解有無正規的兼職管道。原文底下就釣出了一位專業兼差網友回文：「聊天APP、直播APP、遊戲陪玩APP、外送APP」等滿滿的APP大平台。

▲網友想認真了解有何兼差工作可以增加收入，因此上網PO文求問工作管道。（圖/
▲網友想認真了解有何兼差工作可以增加收入，因此上網PO文求問工作管道。（圖/ 擷取自PTT 實業坊）
▲有網友認真回覆原PO，以「不出門」的兼差經驗分享。（圖/
▲有網友認真回覆原PO，以「不出門」的兼差經驗分享。（圖/ 擷取自PTT 實業坊）
回文的網友以親身經驗或身旁閨蜜分享，以「不出門」為準則，推薦給原PO幾個增加收入的管道，除了平台的性質以及工作的內容外，也列出了入門難易度及預估收入，讓其他網友大推「超級專業實用！」。

▲SWAG、Stalk沙發聊、Peach等app平台，需要較為私密的影片或照片，收入可觀但入門門檻較高。（圖/
▲SWAG、Stalk沙發聊、Peach等app平台，需要較為私密的影片或照片，收入可觀但入門門檻較高。（圖/ 擷取自PTT 實業坊）
第一個分享的平台就是爭議性極大的SWAG，網友指出雖然一開始的收入很高，但是必須露臉，拍了以後就回不去了，而且還要和經紀公司簽約，領錢也得透過公司，雖然月收可達15萬以上，但是入門的難度非常高。網友也分享了Stalk 沙發聊以及Peach 兩款APP平台，都是屬於可不露臉的形式，但必須拍一些較為私密的影片或照片給訂閱的粉絲，相較於SWAG入門難易度較低。

接下來較為人所知的17直播，也是許多年輕女孩增加收入的兼差管道，但在17直播需綁經紀約，且顏值需求較高，上面大多都是大網紅、明星跟小模，也需要較多業務技巧跟有交際手腕，入門門檻偏高。

▲17直播的入門條件難，iPair愛情公寓只要素人就可以直播，內容較為單純。（圖/
▲17直播的入門條件難，iPair愛情公寓只要素人就可以直播，內容較為單純。（圖/ 擷取自PTT 實業坊）
最後，網友分享了一款交友軟體iPair 愛情公寓，初估月收可達三萬以上，且入門較簡單，素人就可以隨意開播，顏值中上就可以，只要會聊天搭配簡單的唱歌，用心和粉絲交朋友就能經營有成。

綜合以上平台經驗分享，網友表示因為只是兼差，不想有太大壓力，因此選擇不出門也能增加收入的方法。文章一出許多網友在底下留言「太神啦！」、「連收入都有，太專業啦！」，但也有網友表示，這些大多是女生限定的兼職管道，「男生會不會就只有uber 跟熊貓QQ」、「有沒有醜胖老龍能做的？」。

關鍵字

疫情 交友軟體 兼職

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