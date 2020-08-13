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噁！家政婦雙眼紅通通　竟是「蠕形蟎蟲」寄生

記者劉雅文/綜合報導
calendar_today2020-08-13 08:00:00

▲婦人眼瞼邊緣紅腫，且有明顯皮屑堆積，透過顯微鏡確診為蠕形蟎蟲引起的眼瞼炎。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）
▲婦人眼瞼邊緣紅腫，且有明顯皮屑堆積，透過顯微鏡確診為蠕形蟎蟲引起的眼瞼炎。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）

台中一名50歲張媽媽，是個家庭主婦，近兩年來感到眼睛紅腫、癢、分泌物變多，也有乾眼症狀，眼睛總是紅通通的，經過顯微鏡檢查睫毛，結果差點沒嚇壞她，醫師發現她的睫毛根部竟然有許多蠕形蟎蟲。

亞洲大學附屬醫院眼科部主治醫師李宥伶表示，患者長期飽受雙眼發炎所擾，雖曾使用多種眼藥水、眼藥膏，甚至口服藥治療，卻遲遲無法根治，日前輾轉到院，經檢查後發現，其眼瞼邊緣紅腫，且有明顯皮屑堆積，可以看到袖套狀油脂分泌物包圍睫毛根部，透過顯微鏡確診為蠕形蟎蟲引起的眼瞼炎。

李宥伶表示，蠕形蟎蟲有兩種：毛囊蠕形蟎蟲寄生於毛囊中、皮脂蠕形蟎蟲則寄生於瞼板腺與皮脂腺周圍，皆屬於無害的寄生蟲，多數人並不會因此產生疾病，但對於油性膚質、免疫力低下的人，容易因毛囊蠕形蟎蟲吞食人體皮膚細胞，造成毛囊腫大發炎，刺激上皮增生及角質化，使睫毛皮屑聚集，也可能導致睫毛容易脫落或稀疏。皮脂蠕形蟎蟲則是造成瞼板腺體阻塞、萎縮，導至腺體無法順利分泌淚液中的油脂成分，進而演變成缺油性的乾眼症。

而且李宥伶強調，因為蠕形蟎蟲並非細菌、病毒，若使用一般眼科藥物、抗生素或日常清潔方式，都無法殺死藏在毛囊深處的蟎蟲，只能以茶樹精油治療，可透過稀釋後的茶樹精油特製成的眼瞼清潔棉片，每天早晚洗臉後擦拭眼緣，並搭配乾眼藥物、溫敷，約兩週後即可有效驅除蟎蟲，並改善乾眼症狀。

醫師提醒，平時除了徹底清潔眼部，也要定期換洗床單、枕頭套、毛巾等可能接觸眼部的衣物，若有接睫毛、畫眼妝習慣的民眾，更要注意清潔，平時逛藥妝店時，避免試用開架式眼妝，才能避免瞼板腺與毛囊感染。若早上起床後，當發現睫毛根部有白色屑屑、睫毛容易脫落，或眼睛長期乾、癢等症狀，則應盡早到眼科檢查，才能避免眼瞼炎與乾眼症的惡性循環。

關鍵字

亞大醫院 蟎蟲 眼睛紅腫 眼科 睫毛

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