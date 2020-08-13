當心！農曆七月將到來　三生肖命格健康恐出狀況

下週三（19日）為農曆七月初一，也就是俗稱的「鬼門開」，在這段時間地府會讓好兄弟放暑假、回到陽間走走看看，到各地的普渡會場飽餐一頓，因此農曆七月又被稱為「鬼月」。關於農曆七月的禁忌有很多，但其實陰魂們回到陽間並不是來害人的，也非心懷惡意，只要心存善念、不隨便亂說話，其實農曆七月平常心度過就好。只是有些人身體比較虛弱、病懨懨導致能量不足、氣場弱，這樣就比較容易被煞到，以下有三個生肖命格的人在今（2020）年農曆七月需要特別注意身體，健康可能會出狀況。▲有些人身體比較虛弱，能量不足就有可能被煞到，有三個生肖命格的人在今（2020）年農曆七月需特別注意身體，健康可能會出狀況。（圖／shutterstock） 屬馬、農曆正月出生生肖屬馬且是在農曆正月出生的人要注意了，要特別注意心臟方面的問題，農曆七月正好是天氣正炎熱的時候，別讓身體負擔太大，多喝水、該休息就要休息，不要硬撐。此外，工作、事業上也會受到阻礙，但最重要的還是身體健康。屬鼠、農曆二月生生肖屬鼠且是在農曆二月出生的人也要注意，尤其是腎臟方面的疾病，平常不要憋尿，要多喝水；屬鼠的人本來今年就犯太歲，事情很多卻常常做白工，徒費心力，今年做什麼都不太順，身體健康照顧好，才有打拼的本錢，沒事也可多到廟裡走一走。屬羊、農曆八月生生肖屬羊且是在農曆八月出生的人要注意，脾臟、胃部、肺部都需要特別照顧，當心出狀況，三餐定時定量吃，不要忙到過了吃飯時間後，又突然暴飲暴食，這樣會給胃帶來極大的負擔；有抽菸習慣的人，最好也能慢慢減少抽菸的量，當然能完全戒菸最好，一定要注意身體狀況。其實，不只是以上三個生肖命格的人，大家平常都須注意自己的身體狀況，運勢和健康是互相影響的，希望大家都可以用健康的身體、充足的能量迎接農曆七月的到來。（編輯：連宜方）