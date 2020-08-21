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翁章梁專訪／好玩好吃在地特色　縣長如數家珍作指引

記者陳惲朋/嘉義報導
calendar_today2020-08-21 07:59:00update2020-08-21 08:46:06

▲翁章梁表示，嘉義縣不僅擁有高山美景，更因著沿海的濕地能發展海邊輕旅行，再加上人文指標的故宮南院，這3項特色與優勢，讓嘉義觀光資源更有可看性。（圖／故宮南院提供）
▲翁章梁表示，嘉義縣不僅擁有高山美景，更因著沿海的濕地能發展海邊輕旅行，再加上人文指標的故宮南院，這3項特色與優勢，讓嘉義觀光資源更有可看性。（圖／故宮南院提供）
以「勇敢轉型、創新嘉義」為施政主軸的嘉義縣長翁章梁，不僅積極爭取拓建工業區，增加就業機會，也引領縣府團隊致力發展觀光、提升產業價值；對嘉義縣從山區到海邊的觀光旅遊景點、在地特色美食等等，翁章梁更能如數家珍。

翁章梁接受《今日新聞Nownews》專訪時表示，人口減少是台灣面臨的共同問題，人口減少就意謂內部自體消費、內需變少，唯一只能靠觀光財，也就是流動財；嘉義的觀光擁有別於縣市的特色，不僅擁有高山美景，更因著沿海的濕地能發展海邊輕旅行，再加上人文指標的故宮南院，這3項特色讓嘉義觀光資源更有可看性。

翁章梁指出，嘉義的高山代表不同的氣候與溫度，所以農產品等極具豐富性與多樣性，也因為日夜溫差大與特殊的地理環境空間，造就特殊而優質的高山茶及高山咖啡，這是其他縣市無法取代的「嘉義優勢」。

梅山的太興就像中國大陸九寨溝一樣美，還有藝人周子瑜曾經去過的嘉義梅山太和的寒溪泥園區賞櫻等等，都是極美的私房景點；阿里山的每一個部落，都非常具有特色，包括飾品、文化與美食，而且山上已經建置很多步道，更可以洗滌、療癒身心靈。

▲嘉義縣山區的逐鹿社區的梅花鹿園，遊客可以親近並且餵養梅花鹿。(圖／記者陳惲朋攝）
▲嘉義縣山區的逐鹿社區的梅花鹿園，遊客可以親近並且餵養梅花鹿。(圖／記者陳惲朋攝）
翁章梁也提到，不用出國就可以到「嘉義小奈良」的阿里山逐鹿部落，親身感受零距離與梅花鹿嬉戲體驗；喜歡創意手作的朋友們，可以選擇走訪觀光工廠，或是到嘉義觀光酒廠，體驗銅管樂器及梅子製作DIY。

▲翁章梁縣長首登購物台，力推的「嘉義極光歐若拉」哈密瓜。(圖／嘉義縣政府提供）
▲翁章梁縣長首登購物台，力推的「嘉義極光歐若拉」哈密瓜。(圖／嘉義縣政府提供）
對於嘉義在地美食，翁章梁說，平原則多以稻穀、果類為主要產出，非常推薦「嘉義極光」的哈密瓜；東石、布袋的鮮蚵，及養殖漁業白蝦、鱸魚、烏魚子等，都是力推的優質漁產，而且農特產品經過加工技術後，把過去的土產轉化為可以送禮的精品，更加提昇產業價值。

▲民雄盛名的鵝肉。（圖／記者陳惲朋攝）
▲民雄盛名的鵝肉。（圖／記者陳惲朋攝）
 

翁章梁回憶日常生活，像是新港鴨肉椩、溪口的豬血湯、中埔的肉粽，都是自己一日三餐會選擇的；另外，翁章梁也推薦山區特產苦茶油雞、民雄鵝肉、鳯梨酥、鄒族原住民的烤山豬肉等，都是到嘉義不可不吃的美食。

 

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關鍵字

美食 翁章梁 在地特色 嘉義縣 好玩好吃

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