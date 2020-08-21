翁章梁專訪／好玩好吃在地特色　縣長如數家珍作指引

翁章梁接受《今日新聞Nownews》專訪時表示，人口減少是台灣面臨的共同問題，人口減少就意謂內部自體消費、內需變少，唯一只能靠觀光財，也就是流動財；嘉義的觀光擁有別於縣市的特色，不僅擁有高山美景，更因著沿海的濕地能發展海邊輕旅行，再加上人文指標的故宮南院，這3項特色讓嘉義觀光資源更有可看性。
翁章梁指出，嘉義的高山代表不同的氣候與溫度，所以農產品等極具豐富性與多樣性，也因為日夜溫差大與特殊的地理環境空間，造就特殊而優質的高山茶及高山咖啡，這是其他縣市無法取代的「嘉義優勢」。
梅山的太興就像中國大陸九寨溝一樣美，還有藝人周子瑜曾經去過的嘉義梅山太和的寒溪泥園區賞櫻等等，都是極美的私房景點；阿里山的每一個部落，都非常具有特色，包括飾品、文化與美食，而且山上已經建置很多步道，更可以洗滌、療癒身心靈。
翁章梁也提到，不用出國就可以到「嘉義小奈良」的阿里山逐鹿部落，親身感受零距離與梅花鹿嬉戲體驗；喜歡創意手作的朋友們，可以選擇走訪觀光工廠，或是到嘉義觀光酒廠，體驗銅管樂器及梅子製作DIY。
對於嘉義在地美食，翁章梁說，平原則多以稻穀、果類為主要產出，非常推薦「嘉義極光」的哈密瓜；在東石、布袋的鮮蚵，及養殖漁業白蝦、鱸魚、烏魚子等，都是力推的優質漁產，而且農特產品經過加工技術後，把過去的土產轉化為可以送禮的精品，更加提昇產業價值。
翁章梁回憶日常生活，像是新港鴨肉椩、溪口的豬血湯、中埔的肉粽，都是自己一日三餐會選擇的；另外，翁章梁也推薦山區特產苦茶油雞、民雄鵝肉、鳯梨酥、鄒族原住民的烤山豬肉等，都是到嘉義不可不吃的美食。
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