影／青蛙王子與公主上床？獵奇《格林童話》網：還我童年

《格林童話》是由「格林兄弟」蒐集民間故事和古老傳說編著而成，其中《灰姑娘》、《小紅帽》、《白雪公主》最為著名。而YouTube頻道「陳羽檔案」的陳羽，這次要說的故事是《青蛙王子》。
在河邊玩耍的公主不小心將黃金球掉進了池子，池子中的青蛙跳出水面，和公主談條件，若青蛙能將黃金球撿回，公主要把青蛙帶回家，一起吃晚餐，並睡在一塊。公主一心只想撿回黃金球，只好不情願地答應青蛙，青蛙撿回黃金球後，公主頭也不回，跑回皇宮。當天晚上，青蛙也找上了門，並要求公主奉行約定。
影片中，陳羽說道，在父王的命令下，公主遵守與青蛙的約定，那一晚青蛙與公主同床共枕，青蛙卻對公主上下其手，公主嚇醒後，將青蛙往牆壁一丟，竟變成一位帥氣的王子，兩人在那個夜晚，共度春宵。
隨後，因公主受夠了皇宮生活，要求王子帶她到森林裡體驗農村生活，從小被服侍到大的公主，無法適應農村自給自足的生活，更斥責王子什麼都不會，便放棄農村生活回到皇宮。沒多久兩人生下小孩，公主對小孩相當嚴厲，「不可以學你父親那個樣子」成為了公主的口頭禪，公主後悔選擇了只會甜言蜜語的王子，而王子也沒想到公主是溫室裡的花朵。
這是由日本作家「同生操」所改寫，故事中隱含許多兩性話題，也探討著長輩對於兒女的感情控制，和配偶的選擇問題。網友看完故事後直呼：「這個故事可以套用在我們現實社會上，太寫實了！」，也不少網友說：「回不去了，把我的童年還給我。」、「這故事竟然還有現實的婚後生活。」（影音編輯：劉俊佑）