數字占卜／未來一個月能否成功轉運？錢財滾滾好運加碼

今（19）日為農曆七月初一鬼門開的日子，農曆七月在習俗上有諸多限制和禁忌，中元節為三官大帝中「地官大帝」的聖誕，是信眾認真懺悔自己的過錯、改過自新的好機會。中元節向地官大帝懺悔、請求赦免無心小過，地官大帝便會指派信眾家中的灶神調查，若確定犯的是可以被原諒的過錯，則地官大帝就會開出「赦免狀」給所屬區域城隍廟的改原司，再由改原司更改紀錄、赦免所犯下的過錯，運勢就能大大提升。日前，命理專家周映君老師就在節目上提供了五組數字，讓大家憑直覺選擇一組數字，透過這組數字就可以占卜出未來一個月，你是否能轉運成功？一起來測驗看看吧！▲請憑直覺選出一組數字，測驗看看未來一個月，你是否能轉運成功？（圖／命運好好玩授權提供） 6908選擇這組的朋友接下來一個月財運亨通，尤其是要注意貴人的提攜、幫助，會助你財源滾滾，幫你帶財來，緩解急需用錢的困境。7156接下來一個月人脈可以拓展得更全面，俗話說：「人脈就是錢脈」，人際交遊得越廣，代表事業、生意上就有更多可能性，所以廣結善緣能夠壯大事業，並且間接讓財運更加旺盛。5372事業方面能夠逆轉劣勢、轉運成功，與同事關係更上一層樓，強化團隊合作；也會有更多的工作機會可以發揮，本來不順遂的無力感也會消失，取而代之是與同事關係友好、工作機會增加的雙贏局面。3785健康方面可以獲得很大的改善，有些人可能會有長期積累的病痛，儘管有尋求專業協助，但可能一直都沒有找到適合的醫生，所以也無法對症下藥，接下來這一個月很有可能會遇到適合的醫生，找到病痛的癥結點並對症下藥，真正解決問題。1024選到這組數字的人可能還需沉澱一小段時間，雖然這個月等不到轉運時機，但不代表運氣就不好，因為很有可能你本來運氣就還不錯，所以繼續延續這段好運，隨遇而安、不須強求。（編輯：連宜方）▲請憑直覺選出一組數字，測驗看看未來一個月，你是否能轉運成功？（圖／命運好好玩授權提供）