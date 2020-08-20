🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

NOW早報／出門一下冷氣該關？行家揭「真正吹法」：較省

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-20 06:00:00

▲炎熱的夏天到來，近期台灣各地也不斷出現35度以上高溫，不少人都窩在家吹冷氣。（示意圖／翻攝自《PhotoAC》 ）
▲炎熱的夏天到來，近期台灣各地也不斷出現35度以上高溫，不少人都窩在家吹冷氣。（示意圖／翻攝自《PhotoAC》 ）

出門一下冷氣到底該不該關？行家揭「真正吹法」：比較省

近幾年來夏天越來越熱，全台氣溫動不動就飆破35度，讓許多人不想出門時，就整天窩在家吹冷氣，但偶爾遇到要短暫出門時，都會猶豫冷氣到底該不該關掉。近日，就有網友討論「變頻冷氣關機時間要超過幾小時，比較不會耗電呢？」貼文引發熱議。

原PO在PTT貼文指出「我知道冷氣風速要調自動，還有出門如果只有一下子，冷氣溫度調高即可，不要關機，而如果變頻冷氣只關幾分鐘還是乾脆別關好了？2小時嗎？還是3小時？」

貼文一出，網友紛紛回應「上次看到有人實測連續吹都不關，結果當期電費比去年同期少掉一半以上」、「我是離開2小時以內就不關了」、「離開24小時內都不用關機阿」、「好像有人測試過，變頻冷氣有關跟沒關，幾天的度數是一樣的」。

而《NOWnews》也實際訪問到從事冷氣裝修數十年的莊師傅，他表示，其實冷氣關不關都沒有一定答案，因為外面的溫度時時刻刻都在改變，若不想關冷氣的話又不想耗電，那就把冷氣溫度調高一點，例如27、28度，否則吹太低溫度，外頭若升溫，冷氣壓縮機還是可能會強力運轉將溫度降下，因而造成更耗電的狀況。

▲網友討論變頻冷氣在短暫出門時，需不需要關。（圖／翻攝PTT）
▲網友討論變頻冷氣在短暫出門時，需不需要關。（圖／翻攝PTT）
今日天氣／多雲到晴高溫炎熱　午後中南部留意大雨

今（20）天持續受到太平洋高壓影響，風場以偏東風為主，由於地形影響，除了迎風面恆春半島有局部雨外，中南部及澎湖也因風場繞流輻合作用在清晨至上午有局部短暫陣雨，天氣上其他各地仍為多雲到晴，高溫炎熱的型態；氣溫方面，高溫仍在32至35度，局部區域如桃園、雙北以及金門仍有36度以上高溫機率，外出仍請做好防曬並多補充水分；在午後降雨方面，西半部及各地山區仍須留意局部短暫雷陣雨，其中中南部仍有局部大雨發生的機率，午後外出請留意天氣變化攜帶雨具備用。

彰化少年採檢風波　台大公衛學者力挺：本就是地方職責

國內17日出現一名自美國返台的確診案例，為一名10多歲的少年，並未出現症狀，但居家檢疫時被彰化縣政府採檢確診，指揮中心發言人莊人祥也在18日表示將會請政風處進行調查，引發各界意見歧異。由台大公衛學者們於今昨（19）日舉辦新冠肺炎防疫科學說明會，針對這起事件，台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，主動調查本來就是地方職責，彰化縣政府的做法也符合科學專業，中央與地方應該加強溝通協調。

陳秀熙說明，對於中央跟地方疫調，每個政府在實施的時候還是需要很多的協調溝通，因為從很多的例子可以看出，人民對於防疫的觀念到政府決策都有不同的意見，這在民主社會內很正常，重點是如何取得共識，去思考這件事情的省思，中央和地方要去協調溝通，產生一致的政策才是重點，就像很多人質疑為什麼沒有境內確診卻要戴口罩一樣。

陳秀熙表示，「事實和科學永遠站在防疫的最前線，所以對這種主動調查的個案本來就是地方的職責」，並沒有對錯的問題，《傳染病防治法》第5條明定地方本來就要進流行疫情監視、通報、調查、檢驗等等行為，依據社區監測的方法「主動」找到這個個案，本來就是地方防疫應該要做的事情。如果中央和地方有進行協調，這些爭議就不會發生，造成行政、專業與決策方的不平衡，因此還是要持續溝通，其實各國政府面對防疫都會有這樣的問題。

陳秀熙進一步強調，「彰化地方的做法當然是符合科學的做法！今天主動監測下找到個案那不是很好嗎？」，對於如美國、菲律賓這樣的高危險群國家，政府針對自菲律賓入境的人士主動進行採檢也有找到無症狀個案，為什麼今天在地方也成功找到了無症狀個案卻不可以這樣做，「這沒什麼道理，這樣做下去就造成大家對立了，用這種語言在防疫的時候是最不好的，對立之後就會亂，亂了就會產生群聚感染。」，台大公衛、學者提供政策分析，中央進行政策決策，地方進行疫調調查，都是各自的職責，只是地方總有主動或被動偵查的差異，地方的做法是符合科學的。

▲陳秀熙表示，主動調查本來就是地方職責，彰化縣政府的做法也符合科學專業，中央與地方應該加強溝通協調。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.19）
▲陳秀熙表示，主動調查本來就是地方職責，彰化縣政府的做法也符合科學專業，中央與地方應該加強溝通協調。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.19）

三峽大壩迎建造以來最大洪水　急開10孔洩洪、防汛升級

中國四川省自8月10日以來，連日降下暴雨，受到強降水影響17日長江上游形成「長江2020年第5號洪水」預計今（20）日將出現7萬4千平方公尺／秒左右的入庫洪峰，是三峽水庫建庫以來最大的入庫流量。大壩下午急開10孔進行洩洪。

據中國媒體《新京網》報導，四川省氣象局資料顯示，14日至18日晚間，四川西部持續降下暴雨，15日開始強降雨範圍向四川盆地南部、川西高原東部和攀西地區擴張。氣象局指出，期間將水雨量豐沛、降雨時間長、範圍廣大，10日以來，四川盆地中西部累計雨量普遍逾250毫米，部分地區400至600毫米，德陽、綿陽局地達1000至1197毫米。

中國水利部長江水利委員會水文局前日（ 17 ）下午發佈「長江 2020 年第 5 號洪水」於上游形成，沱江、涪江將遇見超保洪水，岷江將發生超歷史洪水，18 日 11 時升級發布長江上游支流岷江洪水紅色預警，繼續發布長江上游干流宜賓至寸灘江段、沱江、涪江洪水橙色預警，嘉陵江、三峽庫區洪水黃色預警。

長江上游寸灘、三峽大壩今明兩天將出現每秒7 萬4千立方公尺洪峰流量，為1981年以來最大洪水，同時三峽建庫以來最大入庫洪水，預計三峽大壩入庫流量將持續5天超過每秒50萬立方公尺。

四川於18日啟動歷史上第一次I級防汛應急響應，水文部門預測重慶嘉陵江、長江全線大幅超保（保證水位），可能會發生新中國成立以來的「第二大洪水」，重慶市防汛應急響應從II級升為I級。另外，颱風海高斯於19日登陸廣東台山到湛江一帶，中央氣象局發布颱風橙色預警，預計海高斯不會直接對四川暴雨造成影響。

▲（圖／翻攝自中新網）
▲長江上游17日形成「長江2020年第5號洪水」預計20日入三峽水庫。圖為8月16日長江第4號洪水洩洪。（圖／翻攝自中新網）

白皙妹高鐵自拍「上身只穿小可愛」　網友：路人彎腰合理

30歲辣模周荀擁有32F、22、33火辣身材，過去曾掀衣露下胸被封為「南半球女王」，日前她上傳在高鐵坐位上的自拍，由於身上僅穿一件深色小可愛，網友看了直呼：「太扯啦！」

照片中，周荀把頭髮挽起，帶著濃妝，上半身穿細肩帶小可愛，鎖骨線條、雪白香肩十分撩人，飽滿雙峰及事業線亦高清放送，拍攝地點則在高鐵車廂內。

周荀指天氣熱，如此打扮也是合情合理，還放話想要裸奔，網友對她的圖文難以招架，「我看的目不轉睛也是合情合理」、「路人都彎腰也是合情合理」、「太美了，好希望旁邊4我」、「什麼時候要奔要先通知呀」、「想看」、「請問有噴血的貼圖嗎？」

▲周荀穿內衣在高鐵上自拍。（圖／周荀臉書）
▲周荀穿內衣在高鐵上自拍。（圖／周荀臉書）

鬼門開！命理師曝5大鬼月「招陰食物」　小心卡到陰

農曆7月即將到來，許多長輩都會叮嚀小孩減少出門，並交代一些鬼月禁忌，包括：半夜別晾衣服和大聲喧嘩、勿隨意拍照、別靠牆走等等。對此，中華民國星相協會副理事長小孟老師，也特別揭曉5種容易在鬼月招陰的食物，建議大家注意。

根據《三立新聞網》報導，小孟老師列出的5種「鬼月禁忌食物」如下：

1.生魚片

因為好兄弟特別喜愛血腥的食物，除了生魚片之外，喜歡去溪邊玩或在山上烤肉的朋友，也建議避免用活的海鮮來炭烤，以免好兄弟「聞香」而來。

2.梨子

「招梨來」諧音同台語「招你來」，因此晚上吃梨容易吸引好兄來，尤其在鏡子前方吃梨子更是建議避免。

3.鴨蛋

鴨蛋在坊間經常放在碗裡，插上筷子變成腳尾飯。俗話說「到蘇州賣鴨蛋」，也是死亡的代稱。因此鬼月吃鴨蛋容易招陰。

4.不要把筷子插在飯上

許多小孩子在吃飯時喜歡把筷子插在飯裡，長輩都會提醒不要做這個動作，因為筷子插在飯上就像香插在香爐裡，容易吸引好兄弟，尤其在鬼月更應注意。

5.不要含冰塊

冰塊將兩字的部首去掉便會變成「水鬼」，尤其家住在河邊或海邊的朋友，更須注意不要出現這個動作，以免吸引好兄弟前往。（編輯：許苡晴）

▲鬼月即將到來，命理師揭曉5大「招陰食物」，生魚片也是其中之一。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲鬼月即將到來，命理師揭曉5大「招陰食物」，生魚片也是其中之一。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字

冷氣 鬼月 彰化少年採檢 三峽大壩 新冠肺炎

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

影／採檢發現確診個案　王惠美嗆：疫情破口誰來扛責？

影／採檢發現確診個案　王惠美嗆：疫情破口誰來扛責？

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

[PR]幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

[PR]情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽