NOW早報／出門一下冷氣該關？行家揭「真正吹法」：較省

出門一下冷氣到底該不該關？行家揭「真正吹法」：比較省





近幾年來夏天越來越熱，全台氣溫動不動就飆破35度，讓許多人不想出門時，就整天窩在家吹冷氣，但偶爾遇到要短暫出門時，都會猶豫冷氣到底該不該關掉。近日，就有網友討論「變頻冷氣關機時間要超過幾小時，比較不會耗電呢？」貼文引發熱議。





原PO在PTT貼文指出「我知道冷氣風速要調自動，還有出門如果只有一下子，冷氣溫度調高即可，不要關機，而如果變頻冷氣只關幾分鐘還是乾脆別關好了？2小時嗎？還是3小時？」





貼文一出，網友紛紛回應「上次看到有人實測連續吹都不關，結果當期電費比去年同期少掉一半以上」、「我是離開2小時以內就不關了」、「離開24小時內都不用關機阿」、「好像有人測試過，變頻冷氣有關跟沒關，幾天的度數是一樣的」。



而《NOWnews》也實際訪問到從事冷氣裝修數十年的莊師傅，他表示，其實冷氣關不關都沒有一定答案，因為外面的溫度時時刻刻都在改變，若不想關冷氣的話又不想耗電，那就把冷氣溫度調高一點，例如27、28度，否則吹太低溫度，外頭若升溫，冷氣壓縮機還是可能會強力運轉將溫度降下，因而造成更耗電的狀況。



▲網友討論變頻冷氣在短暫出門時，需不需要關。（圖／翻攝PTT） 今日天氣／多雲到晴高溫炎熱 午後中南部留意大雨





今（20）天持續受到太平洋高壓影響，風場以偏東風為主，由於地形影響，除了迎風面恆春半島有局部雨外，中南部及澎湖也因風場繞流輻合作用在清晨至上午有局部短暫陣雨，天氣上其他各地仍為多雲到晴，高溫炎熱的型態；氣溫方面，高溫仍在32至35度，局部區域如桃園、雙北以及金門仍有36度以上高溫機率，外出仍請做好防曬並多補充水分；在午後降雨方面，西半部及各地山區仍須留意局部短暫雷陣雨，其中中南部仍有局部大雨發生的機率，午後外出請留意天氣變化攜帶雨具備用。





彰化少年採檢風波 台大公衛學者力挺：本就是地方職責





國內17日出現一名自美國返台的確診案例，為一名10多歲的少年，並未出現症狀，但居家檢疫時被彰化縣政府採檢確診，指揮中心發言人莊人祥也在18日表示將會請政風處進行調查，引發各界意見歧異。由台大公衛學者們於今昨（19）日舉辦新冠肺炎防疫科學說明會，針對這起事件，台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，主動調查本來就是地方職責，彰化縣政府的做法也符合科學專業，中央與地方應該加強溝通協調。



陳秀熙說明，對於中央跟地方疫調，每個政府在實施的時候還是需要很多的協調溝通，因為從很多的例子可以看出，人民對於防疫的觀念到政府決策都有不同的意見，這在民主社會內很正常，重點是如何取得共識，去思考這件事情的省思，中央和地方要去協調溝通，產生一致的政策才是重點，就像很多人質疑為什麼沒有境內確診卻要戴口罩一樣。



陳秀熙表示，「事實和科學永遠站在防疫的最前線，所以對這種主動調查的個案本來就是地方的職責」，並沒有對錯的問題，《傳染病防治法》第5條明定地方本來就要進流行疫情監視、通報、調查、檢驗等等行為，依據社區監測的方法「主動」找到這個個案，本來就是地方防疫應該要做的事情。如果中央和地方有進行協調，這些爭議就不會發生，造成行政、專業與決策方的不平衡，因此還是要持續溝通，其實各國政府面對防疫都會有這樣的問題。



陳秀熙進一步強調，「彰化地方的做法當然是符合科學的做法！今天主動監測下找到個案那不是很好嗎？」，對於如美國、菲律賓這樣的高危險群國家，政府針對自菲律賓入境的人士主動進行採檢也有找到無症狀個案，為什麼今天在地方也成功找到了無症狀個案卻不可以這樣做，「這沒什麼道理，這樣做下去就造成大家對立了，用這種語言在防疫的時候是最不好的，對立之後就會亂，亂了就會產生群聚感染。」，台大公衛、學者提供政策分析，中央進行政策決策，地方進行疫調調查，都是各自的職責，只是地方總有主動或被動偵查的差異，地方的做法是符合科學的。



▲陳秀熙表示，主動調查本來就是地方職責，彰化縣政府的做法也符合科學專業，中央與地方應該加強溝通協調。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.19）

三峽大壩迎建造以來最大洪水 急開10孔洩洪、防汛升級





中國四川省自8月10日以來，連日降下暴雨，受到強降水影響17日長江上游形成「長江2020年第5號洪水」預計今（20）日將出現7萬4千平方公尺／秒左右的入庫洪峰，是三峽水庫建庫以來最大的入庫流量。大壩下午急開10孔進行洩洪。





據中國媒體《新京網》報導，四川省氣象局資料顯示，14日至18日晚間，四川西部持續降下暴雨，15日開始強降雨範圍向四川盆地南部、川西高原東部和攀西地區擴張。氣象局指出，期間將水雨量豐沛、降雨時間長、範圍廣大，10日以來，四川盆地中西部累計雨量普遍逾250毫米，部分地區400至600毫米，德陽、綿陽局地達1000至1197毫米。





中國水利部長江水利委員會水文局前日（ 17 ）下午發佈「長江 2020 年第 5 號洪水」於上游形成，沱江、涪江將遇見超保洪水，岷江將發生超歷史洪水，18 日 11 時升級發布長江上游支流岷江洪水紅色預警，繼續發布長江上游干流宜賓至寸灘江段、沱江、涪江洪水橙色預警，嘉陵江、三峽庫區洪水黃色預警。



長江上游寸灘、三峽大壩今明兩天將出現每秒7 萬4千立方公尺洪峰流量，為1981年以來最大洪水，同時三峽建庫以來最大入庫洪水，預計三峽大壩入庫流量將持續5天超過每秒50萬立方公尺。



四川於18日啟動歷史上第一次I級防汛應急響應，水文部門預測重慶嘉陵江、長江全線大幅超保（保證水位），可能會發生新中國成立以來的「第二大洪水」，重慶市防汛應急響應從II級升為I級。另外，颱風海高斯於19日登陸廣東台山到湛江一帶，中央氣象局發布颱風橙色預警，預計海高斯不會直接對四川暴雨造成影響。



▲長江上游17日形成「長江2020年第5號洪水」預計20日入三峽水庫。圖為8月16日長江第4號洪水洩洪。（圖／翻攝自中新網）

白皙妹高鐵自拍「上身只穿小可愛」 網友：路人彎腰合理





30歲辣模周荀擁有32F、22、33火辣身材，過去曾掀衣露下胸被封為「南半球女王」，日前她上傳在高鐵坐位上的自拍，由於身上僅穿一件深色小可愛，網友看了直呼：「太扯啦！」





照片中，周荀把頭髮挽起，帶著濃妝，上半身穿細肩帶小可愛，鎖骨線條、雪白香肩十分撩人，飽滿雙峰及事業線亦高清放送，拍攝地點則在高鐵車廂內。





周荀指天氣熱，如此打扮也是合情合理，還放話想要裸奔，網友對她的圖文難以招架，「我看的目不轉睛也是合情合理」、「路人都彎腰也是合情合理」、「太美了，好希望旁邊4我」、「什麼時候要奔要先通知呀」、「想看」、「請問有噴血的貼圖嗎？」



▲周荀穿內衣在高鐵上自拍。（圖／周荀臉書）

鬼門開！命理師曝5大鬼月「招陰食物」 小心卡到陰





農曆7月即將到來，許多長輩都會叮嚀小孩減少出門，並交代一些鬼月禁忌，包括：半夜別晾衣服和大聲喧嘩、勿隨意拍照、別靠牆走等等。對此，中華民國星相協會副理事長小孟老師，也特別揭曉5種容易在鬼月招陰的食物，建議大家注意。





根據《三立新聞網》報導，小孟老師列出的5種「鬼月禁忌食物」如下：



1.生魚片



因為好兄弟特別喜愛血腥的食物，除了生魚片之外，喜歡去溪邊玩或在山上烤肉的朋友，也建議避免用活的海鮮來炭烤，以免好兄弟「聞香」而來。



2.梨子





「招梨來」諧音同台語「招你來」，因此晚上吃梨容易吸引好兄來，尤其在鏡子前方吃梨子更是建議避免。



