Tag人物／意外成五月天MV主角　火箭阿伯笑說應該收版權

在五月天《頑固》MV中，由港星梁家輝主演的主人翁，年紀已經不小，但仍堅持著自己兒時夢想，要親手造一艘火箭上太空，之後在人生旅程中雖然跌跌撞撞，但劇中這位阿伯仍頑固地堅持下去，最終成功將火箭送上太空，最終結局雖然很符合現實的火箭墜毀，但劇中這種對夢想的韌性與堅持，感動不少閱聽者。截至今年8月底為止，該MV自2016年上線已滿近4年時間，已吸引了將近2千萬點閱。
不過，當《NOWnews今日新聞》採訪團隊問到五月天這首MV時，吳宗信急忙說：「我是2015年在TED演講才開始紅的。」他回憶起2016年1月底時，他與他的團隊正在松山試射一顆火箭，當時有聽到有團隊可能對太空有特殊的想法，但也沒有想太多。
直到同年7月，吳宗信來到仙台開會時，他才知道五月天用他的故事拍成MV。「我沒跟他們（相信音樂）合作，應該跟他收版權的。」這位被大眾暱稱為「火箭阿伯」的吳宗信，事後開玩笑地如此表示。
MV上線後，製作團隊在臉書透露，故事的起源就是以吳宗信為範本，但吳宗信坦言，「在這中間其實都沒有接觸。」吳宗信當時從日本回台後，接到很多記者來電，相當「閉俗」（台語，害羞、自閉）地躲了起來，「我差不多都拒絕（邀訪）了，還回說那些故事都是他們自己『歐北掰』的。」
「那時候剛好也正在群眾募資，有因此增加一點點（經費）啦！」吳宗信說完後爽朗大笑了一陣。
ARRC於2015起開始進行HTTP-3S火箭計畫的群眾募資，當時總共吸引超過4200位民眾參與，「這個可以證明，科學家在社會的影響力，可能沒有歌星的百分之一，這個的conclusion（結論）就是這樣」。
除了五月天之外，吳宗信在研究火箭這條路上，也遇過不少貴人。
「我現在做這（研究火箭）10幾年，已經花了2億了！」吳宗信說，這其中有跟交大、政府都募了不少錢，也有另外一半都是從民間或企業募資。
「我的經驗就是這樣，只要認真你肯做，還有做出成績，如果沒錢，就是會有人提供財源幫忙，真的是…英語叫做miraculous（神奇、奇蹟的），你欠什麼，人家就會拿給你什麼。」吳宗信說，這一次的首次募資大概在半年前，「我就知道我下半年的經費會出問題，因為我full time（全職）的（工程師）就有20個人，你就知道這1年的薪水要多少。」
過去ARRC的經費除了政府補助外，其他大多是吳宗信從企業界的朋友募資而來，「真的很多人幫忙！我隨便舉例就有20個（老闆）以上，也因此你才會知道台灣真的很多廠商很厲害，技術很好，而且都藏在『巷在內』。」
不過，今年以來遇到新冠肺炎疫情肆虐，吳宗信身邊資助的朋友手頭變緊，於是他4月份找來上次合作的群眾集資顧問公司「貝殼放大」，再啟動第二次的群眾集資。後來也是如同吳宗信所言「天公伯幫忙」，募資速度很快達標，讓他很有信心，因此現階段趕緊再加碼推出第二階段集資，要讓火箭真正入軌。
雖然受到大眾、政府的諸多幫忙，但ARRC實踐「太空夢」的路上，其實也遇過不少冷嘲諷驗。
吳宗信說，在ARRC的臉書上面就會有酸民進來說，「你們做這個浪費錢，做什麼大沖天炮！」但其實這些酸民都不知道，在網路上批評這些事情時，就有利用到衛星通訊相關技術，而這就是他們一直以來在做的研究，「其實所有的工程（學），都是為了替現在或未來的人類生活服務，但很多人都不知道有受到這些學問的幫助。」
在吳宗信飛往太空的偉大夢想之下，還有社會各界來為他撐腰。他感性道，ARRC能夠展現的，就是透過國家一些資源，再加上社會、群眾對太空夢想的支持，「我們可能讓你們很驕傲說，在這個創作歷史的過程中，大家都有一起參與。」