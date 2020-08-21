中元節供品要去哪買好？全場狂推「神賣場」：每年買不停

原PO在PTT貼問指出「現在不管超商超市大賣場，到處都是中元節促銷擺滿滿，看來看去東西大概就是排骨雞麵、茶飲料、一堆餅乾之類的，大賣場東西就會多一點，罐頭跟加工食品類的，促銷廣告什麼的也是滿天飛了，不過大家有覺得哪家賣場是特別好買的嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「家樂福吧！覺得品項最多，平常買的很習慣了」、「家樂福爽買啊，好市多完全不適合買拜拜」、「家樂福俗又大碗，好市多買完整桌破萬吧」、「家樂福+1 逛一圈大概該買的都買得到」、「家樂福我家每年普渡都報到啦，一次可以買齊」、「講到中元節的話家樂福基本沒對手啦，促銷優惠很划算，而且品項是真得多」、「喜歡家樂福耶！品項真的多，且有很多活動，很用心在做中元節檔次」。
綜合網友意見，多數人認為中元節的祭品「家樂福」最好買，因其「品項眾多且齊全」、「價格經濟實惠，相對貼近民眾生活」、「優惠眾多，中元節活動相當豐富」，也因此每年中元節要準備供奉的祭品時，都會首選家樂福。
另外，也有內行網友透露，如果大家不想要自己去賣場挑選供品的，家樂福還有推出「中元普渡拜拜箱」，只要上家樂福線上購物網，就可添購一箱959元的中元普渡拜拜箱，內容物包含多樣餅乾、泡麵、飲料、罐頭、調味料、米、米粉等等，一整箱直接下訂，大家可以到官網去逛逛，我媽都買兩箱解決。