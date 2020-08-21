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別鐵齒！鬼月五大禁忌要知道　「一神物」避邪保平安

文/保庇NOW
calendar_today2020-08-21 22:00:00

▲艾草不僅可用來做「灸法」，還可以驅邪，更有「招百福」的吉祥寓意，農曆七月可善用艾草來對付禁忌、淨化磁場。（圖／shutterstock）
▲艾草不僅可用來做「灸法」，還可以驅邪，更有「招百福」的吉祥寓意，農曆七月可善用艾草來對付禁忌、淨化磁場。（圖／shutterstock）
昨（19）日為農曆七月初一「鬼門開」，地府陰魂們回到陽間放暑假，為避免陽間凡人與陰魂們有過多的接觸，農曆七月就衍伸出了諸多禁忌。若自己體質本來就比較敏感、容易被陰魂影響的人，外出時可以在身上或是包包裡放上護身符，避免陰魂靠近或捉弄；除此之外，為避免陰魂跟著回家，也可加強居家的除穢、避邪秘方，「避邪神物」艾草就是最強大的秘密武器。

在宗懍的《荊楚歲時記》有記載：「日雞未鳴時，採艾似人形者，攬而取之，收以灸病，甚驗。是日採艾為人形，懸于戶上，可禳毒氣。」可見艾草不僅可用來做「灸法」，還可以驅邪。此外，艾草更有「招百福」的吉祥寓意，農曆七月可善用艾草來對付禁忌、淨化磁場。

  • 農曆七月不宜出遊
許多人認為農曆七月不宜出遠門，最好是能盡量避免外出遊玩，因為大家擔心到了比較遠的景點，若發生狀況，自家附近的神明就無法及時趕到庇護。但其實只要隨身帶著平安符，神明就能透過符咒感應信徒狀況，不須擔心。

此外，現在市面上有以艾草為成分製造的香皂、沐浴乳，外出遊玩時可以隨身攜帶。尤其是投宿旅店、飯店時，因為人多磁場亂，用含有艾草成分的香皂、沐浴乳洗澡就是幫自己淨化磁場，也能安穩心神，如此陰魂自然就不會親近。

▲用含有艾草成分的香皂、沐浴乳洗澡可幫自己淨化磁場，也能安穩心神，如此陰魂自然就不會親近。圖為命運好好玩「除穢艾草皂」。（圖／命運好好玩授權提供）
▲用含有艾草成分的香皂、沐浴乳洗澡可幫自己淨化磁場，也能安穩心神，如此陰魂自然就不會親近。圖為命運好好玩「除穢艾草皂」。（圖／命運好好玩授權提供）
 

  • 農曆七月不宜買房
農曆七月忌看房、買房、入厝、搬家，但現在有不少人特地選在農曆七月置辦以上事項，就是看準農曆七月看房競爭者少、議價空間也較大。更有專家提到農曆七月通常是台灣的颱風季，這時候看房也比較容易看到房子的真實狀況，會不會漏水、積水、周遭環境等問題，並提出16字訣「風雨看屋，鬼月議價，良辰簽約，吉時入厝」告訴大家其實農曆七月不是不能買房，只要掌握良辰吉時即可。

  • 農曆七月不宜手術、住院
每年農曆七月的前、後一個月，醫院的手術總是排得特別滿，患者們都想避開農曆七月進手術房。其實會有這個禁忌主要是因為醫院每天都有人過世，大家擔心會有許多陰魂徘徊、聚集於此，干擾醫生手術、影響判斷等，但有國內醫院追蹤了10年的數據統計，發現農曆七月的手術失敗率並沒有比其他月份高，所以真的不用擔心。

通常，小孩子和老人家因為本身的磁場能量較弱、比較容易被陰魂影響，所以才會建議盡量避免到醫院。但如果真的有病在身，也千萬不要耽誤最佳治療時機，應該盡快就醫並聽從醫生專業的判斷。若真的很擔心，也可自己製作「避邪水」，噴灑在自己的病床周圍或是自己身上，像是市面上販賣的結界噴霧也是很好的選擇之一。

▲命運好好玩的「除穢草本結界噴霧」添加了艾草、抹草、榕樹葉、蓮花、檀香和午時水，可有效避邪。（圖／命運好好玩授權提供）
▲命運好好玩的「除穢草本結界噴霧」添加了艾草、抹草、榕樹葉、蓮花、檀香和午時水，可有效避邪。（圖／命運好好玩授權提供）
  • 農曆七月不宜訂婚、結婚
結婚時不管是提親、拜祖先、迎娶、訂婚、結婚等事宜皆須看日子、看時辰，因此過去大家總會刻意避開農曆七月，以免犯沖煞。但有越來越多新人不避諱這些禁忌，反而逆勢選擇在農曆七月結婚，因為許多婚紗公司會特別挑在這時候舉辦大折扣，餐廳或飯店也比較好訂。

但有些婚禮的傳統禮俗還是會因為農曆七月而有所應變，像是避開有水的地點辦婚禮、拍照在太陽下山前拍好、盡量選在中午宴客、鬧洞房在晚上十點前結束等。

  • 農曆七月晚上不能曬衣服
這個禁忌比起前面四點雖然好像沒什麼，但可是許多老一輩的人相當忌諱，據說農曆七月在太陽下山後才曬衣服，陰魂會穿上這些衣服、附著在衣服上，當你再次穿上衣服後，陰魂便會上你的身，影響你的心神，甚至是奪取魂魄。

但現代社會有別於古代社會，大家白天幾乎都要外出工作，根本沒時間洗衣服、晾衣服，只能在晚上做家事。以「除穢精華淨衣凝露」為例，添加了艾草、抹草、榕樹葉、蓮花四大草本植物成分，用此淨衣凝露洗衣服，除穢、避邪的效用就算在晚上晾衣服，也不用擔心會有陰魂附著在衣服上。

▲「除穢精華淨衣凝露」添加了艾草、抹草、榕樹葉、蓮花四大草本植物成分，用此淨衣凝露洗衣服，除穢、避邪的效用就算在晚上晾衣服，也不用擔心會有陰魂附著在衣服上。（圖／命運好好玩授權提供）
▲「除穢精華淨衣凝露」添加了艾草、抹草、榕樹葉、蓮花四大草本植物成分，用此淨衣凝露洗衣服，除穢、避邪的效用就算在晚上晾衣服，也不用擔心會有陰魂附著在衣服上。（圖／命運好好玩授權提供）
 

此外，農曆七月還有許多生活上的小禁忌，例如別在屋內撐傘、避免製造高頻噪音（吹笛子、吹口哨）、不要隨便亂拍照等，其實只要把握一項原則「不妨礙、打擾到他人」，就能避免許多禁忌；至於外出遊玩的禁忌，其實不管是不是農曆七月，在外本來就要注意安全、不從事危險活動，玩水也要在安全且有救生員的水域，若沒有危機意識、也沒做好保護措施，不管是不是農曆七月都很危險的，請大家務必小心為上。（編輯：連宜方）

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關鍵字

除穢 鬼門開 避邪 農曆七月 命運好好玩

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