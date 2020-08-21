別鐵齒！鬼月五大禁忌要知道　「一神物」避邪保平安

在宗懍的《荊楚歲時記》有記載：「日雞未鳴時，採艾似人形者，攬而取之，收以灸病，甚驗。是日採艾為人形，懸于戶上，可禳毒氣。」可見艾草不僅可用來做「灸法」，還可以驅邪。此外，艾草更有「招百福」的吉祥寓意，農曆七月可善用艾草來對付禁忌、淨化磁場。
- 農曆七月不宜出遊
此外，現在市面上有以艾草為成分製造的香皂、沐浴乳，外出遊玩時可以隨身攜帶。尤其是投宿旅店、飯店時，因為人多磁場亂，用含有艾草成分的香皂、沐浴乳洗澡就是幫自己淨化磁場，也能安穩心神，如此陰魂自然就不會親近。
- 農曆七月不宜買房
- 農曆七月不宜手術、住院
通常，小孩子和老人家因為本身的磁場能量較弱、比較容易被陰魂影響，所以才會建議盡量避免到醫院。但如果真的有病在身，也千萬不要耽誤最佳治療時機，應該盡快就醫並聽從醫生專業的判斷。若真的很擔心，也可自己製作「避邪水」，噴灑在自己的病床周圍或是自己身上，像是市面上販賣的結界噴霧也是很好的選擇之一。
- 農曆七月不宜訂婚、結婚
但有些婚禮的傳統禮俗還是會因為農曆七月而有所應變，像是避開有水的地點辦婚禮、拍照在太陽下山前拍好、盡量選在中午宴客、鬧洞房在晚上十點前結束等。
- 農曆七月晚上不能曬衣服
但現代社會有別於古代社會，大家白天幾乎都要外出工作，根本沒時間洗衣服、晾衣服，只能在晚上做家事。以「除穢精華淨衣凝露」為例，添加了艾草、抹草、榕樹葉、蓮花四大草本植物成分，用此淨衣凝露洗衣服，除穢、避邪的效用就算在晚上晾衣服，也不用擔心會有陰魂附著在衣服上。
此外，農曆七月還有許多生活上的小禁忌，例如別在屋內撐傘、避免製造高頻噪音（吹笛子、吹口哨）、不要隨便亂拍照等，其實只要把握一項原則「不妨礙、打擾到他人」，就能避免許多禁忌；至於外出遊玩的禁忌，其實不管是不是農曆七月，在外本來就要注意安全、不從事危險活動，玩水也要在安全且有救生員的水域，若沒有危機意識、也沒做好保護措施，不管是不是農曆七月都很危險的，請大家務必小心為上。（編輯：連宜方）
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