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獅子還是熊？傻傻分不清楚　網友激辯這些超療癒卡通玩偶

生活中心/綜合報導
calendar_today2020-08-21 15:00:00

▲萊恩是熊還是獅子？萌到爆表的療癒系插圖，讓蒐藏控全部都想要。（圖／翻攝自網路）
▲萊恩是熊還是獅子？萌到爆表的療癒系插圖，讓蒐藏控全部都想要。（圖／翻攝自網路）
忙碌的生活中，就是需要「有點萌」的事物來點綴！有著可愛造型的插圖角色，不僅擺著療癒、更讓不少蒐藏控為之瘋狂，像是Hello Kitty、卡娜赫拉的小動物、KAKAO FRIENDS、嚕嚕米等，都各自擁有擁護者。但你一定也曾經好奇過，到底這些可愛的動物們的「真身」是什麼？ 

像是超級可愛的嚕嚕米，竟然不是河馬！而是精靈！而同樣萌度爆表的卡娜赫拉，身邊常常跟著的P助（Piske），原來也不是鳥，而是一隻雞。另外，像是最近台灣很常看見的KAKAO FRIENDS的萊恩RYAN，到底是熊還是獅子，近日也有網友發文詢問。

該名網友在知名社群Dcard上發文表示，自己一直以為女友很喜歡KAKAO FRIENDS裡的萊恩，心想可能是與自己一樣是小眼睛的緣故，於是日前在社群上滑到KAKAO FRIENDS的簽帳金融卡，心血來潮地問女友想不想辦一張「熊卡」，結果被女友吐嘲說「那是獅子」，原PO不信上網查證後才恍然大悟，原來這隻棕色的可愛動物，竟然真的是獅子，讓他難以置信。

▲KAKAO
▲KAKAO FRIENDS的簽帳金融卡，受到許多KAKAO 控的喜愛。（圖／Dcard截圖）
不少網友看到後也表示，「獅子好不好！別亂說我的萊恩！」、「萊恩設定是沒有鬃毛的獅子，RYAN是LION諧音」，但也有粉絲回應，「雖然我知道他是獅子但我每次還是都跟朋友說Ryan熊」、「十個有三個說「韓國爆紅的萊恩熊」。

事實上，這隻名叫Ryan（萊恩）的獅子近期可相當火紅，不僅KAKAO FRIENDS台灣官方旗艦店本月進駐信義區外，近日也與國泰世華KOKO 數位銀行推出全新簽帳金融卡面，可說是近期最火紅的「動物」。

無論如何，這些療癒系的卡通玩偶，早已成為許多人生活中不可或缺的療癒系小物，周邊的產品也相當多，喜歡這些卡通的民眾，也可以多多蒐藏嘍！

關鍵字

療癒 KAKAOFRIENDS 簽帳金融卡

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