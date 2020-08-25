林口文化三路商業正核心　「立軒天善」卡位未來獨享增值

▲地處文化三路商圈正核心，國際化現代建築外觀，成為林口豪宅部落吸睛焦點。（圖／立軒天善官網）

▲以國際精品飯店規格打造，除了地標性的建築外觀之外，也有氣派的接待大廳和地下第二門廳等規劃，讓住戶回到家就有回到飯店的感受。（圖／立軒天善官網）

除此之外，「立軒天善」細膩的工法和配備也讓人驚艷，像是「英國STUDOR排水通氣防疫系統」、「管道間逐層封板」、「專用落水頭」、「陽台溢水口」、「陽台水龍頭」、「洗衣工作檯」、「止水閥」、「瓦斯遮斷閥」、「浴室門檻倒角」、「垃圾冷藏」以及「One Touch 全屋燈控開關」等貼心設計及規劃。衛浴設備為TOTO系列，主臥浴室配備超級馬桶，客房配備TOTO單體式馬桶，暖風機採用TOTO的5合1暖風機。



▲立軒天善目前已熱銷破6成，是禁得起時間考驗的傳世佳作。（圖／立軒天善提供）

立軒開發用心為消費者打造一個有品味的家，目前已熱銷破6成，是禁得起時間考驗的傳世佳作，同時也將會是您捨不得賣掉的好房子，總經理陳銘鴻建築理念就是始終堅持住戶「來者好品味 來過好生活」。



