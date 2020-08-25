林口文化三路商業正核心　「立軒天善」卡位未來獨享增值

「立軒天善」地處文化三路商圈正核心，國際化現代建築外觀，成為林口豪宅部落吸睛焦點。周邊擁有第二公園、第三運動中心、影視媒體園區，三井OUTLET購物便利，國賓影城近在咫尺，捷運A9站串聯雙北捷運系統，併聯通機場接軌國際生活圈，鄰近長庚醫療園區，就醫保健便利安心。
「立軒天善」基地面積557坪，面寬廣達百米，打造A、B雙棟，地下4層地上15層的建築。總戶數148戶，採5併雙電梯設計，不同以往大坪數規劃，此次「立軒天善」推20到40坪產品，從2至3房提供客戶選擇，提供了首換、首購族群的優質選擇，除了在地的區域客趨之若鶩，也磁吸了不少雙北的置產客戶進駐。
立軒為林口在地建商，立足林口也回饋林口，「立軒天善」誠意細膩，假日皆有工務人員值班，不會讓客戶有問題找不到人解決的窘況。「立軒天善」並以國際精品飯店規格打造，除了地標性的建築外觀之外，也有氣派的接待大廳和地下第二門廳等規劃，讓住戶回到家就有回到飯店的感受。各項公設完備，頂樓還規劃了兒童賽車場，讓孩子有專屬的遊樂空間。
除此之外，「立軒天善」細膩的工法和配備也讓人驚艷，像是「英國STUDOR排水通氣防疫系統」、「管道間逐層封板」、「專用落水頭」、「陽台溢水口」、「陽台水龍頭」、「洗衣工作檯」、「止水閥」、「瓦斯遮斷閥」、「浴室門檻倒角」、「垃圾冷藏」以及「One Touch 全屋燈控開關」等貼心設計及規劃。衛浴設備為TOTO系列，主臥浴室配備超級馬桶，客房配備TOTO單體式馬桶，暖風機採用TOTO的5合1暖風機。
立軒開發用心為消費者打造一個有品味的家，目前已熱銷破6成，是禁得起時間考驗的傳世佳作，同時也將會是您捨不得賣掉的好房子，總經理陳銘鴻建築理念就是始終堅持住戶「來者好品味 來過好生活」。