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「世界城市名冊」出爐！台灣1城市遠勝高雄　網：不意外

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 13:37:07

▲《世界城市名冊2020》出爐，「台中」已經勝過「高雄」，網友們也直呼不意外。（示意圖／取自 pixabay ）
▲《世界城市名冊2020》出爐，「台中」已經勝過「高雄」，網友們也直呼不意外。（示意圖／取自 pixabay ）
由全球化與世界城市（GaWC）研究網絡編制的全球城市分級排名—《世界城市名冊2020》在8月21日正式出爐，在台灣總共有五個城市上榜，分別為台北、台中、高雄、新竹及台南，而依照等級，台中贏過高雄，讓大批網友直呼「不意外」。

有名網友在PTT上以「世界城市排名，台中勝過高雄」為題，表示作為全球最著名的城市評級機構之一，GaWC自從2000年以來，不定期發布《世界城市名冊》，根據該榜單，城市被劃分為「Alpha（++/-）」、「Beta（+/-）」、「Gamma（+/-）」、「Sufficiency（+/-）」四個等級。

▲網友以「世界城市排名，台中勝過高雄」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友以「世界城市排名，台中勝過高雄」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
這四個等級也就是全球一到四等級城市，以表明不同城市在全球化經濟中的位置與融入度，而本年度排名為倫敦、紐約、香港、新加坡、上海、北京、杜拜、巴黎、東京居世界前九，而台灣部分則是台北Alpha-，台中Gamma，高雄Gamma-，新竹和台南則是Sufficiency，而其中台中贏過高雄，讓原PO直呼「不可思議」。

▲台北等級Alpha-，台中Gamma，高雄則為Gamma-。（圖／翻攝自The
▲台北等級Alpha-，台中Gamma，高雄則為Gamma-。（圖／翻攝自The World According to GaWC 2020）
貼文一出，引起網友熱議，有些網友認為「這些連Beta都沒有的在爭什麼？」、「上海、北京贏東京？」、「我大桃園航空城勒」、「無意義的排名」；但大多數網友都表示「高雄不意外」、「高雄之前一直吹GaWC贏台中，現在吹到被台中巴掉」、「高雄人不肯面對的事實，呵」、「台中贏高雄本來就很正常，一堆人不敢面對現實」、「台中贏高雄很應該吧」、「台中這麼強也是好事吧，一路從省轄市拼到今天這種成就」。（編輯：郭佩蓉）

排名網址：The World According to GaWC 2020

關鍵字

世界 GaWC 排名 台中 高雄

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