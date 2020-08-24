🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

彰縣移工檢測標案　勞動部不排除停止補助

記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-08-24 20:15:47

▲勞動部表示彰化縣進行的移工血清抗體檢測，與台大公衛的萬人普篩案不同。（資料照 圖／記者陳雅芳攝）
▲勞動部表示彰化縣進行的移工血清抗體檢測，與台大公衛的萬人普篩案不同。（資料照 圖／記者陳雅芳攝）
勞動部表示，彰化縣政府7月向其提案進行移工血清抗體檢測，8月已核定，與先前傳出的萬人普篩案不同。但彰化並未告知6月已有相關標案，勞動部將釐清事情原委，不排除停止經費輔助。

媒體報導，彰化縣府6月已有「新型冠狀病毒抗體及其他項目檢測委託服務案」標案，其中包含勞動部勞動力發展署補助彰化縣政府辦理移工檢測新冠肺炎血清抗體檢驗含試劑費。

對此，勞動部次長林三貴表示，移工檢測計畫是彰化縣政府7月24日向勞動部提出，針對移工血清抗體檢測研究案經費補助，目的為針對移工血清武漢肺炎病毒進行的流行病學抽樣研究，提供防疫政策研擬參考。林三貴指出，由於彰化縣政府區域內產業移工密度很高，因此對移工血清抗體檢測，與萬人普篩案不同；勞動部就安基金基於促進國民就業、勞工福祉、移工管理等前題下，8月3日同意彰化縣政府的計畫。

林三貴說，之前彰化縣政府在此計畫會議上並未提及6月標案一事，如未經核定即辦理採購，將待釐清後不排除停止經費補助。他強調，有明確告訴彰化縣政府，只要涉及防疫的部分，都依程序要通報給中央流行疫情指揮中心；另外計畫在審核後也有告知指揮中心。

勞動部表示，根據研究計畫內容，研究樣本僅為1600名，占彰化移工總數約5萬7000名中的2.8%，並非普篩。預計109年度辦理1000名，經費141萬5689元；其餘抽樣的600名及經費預計於110年辦理。勞動部說，據了解，因人力及試劑問題，目前彰化縣政府尚未開始執行計畫；其他縣市也未提出類似計畫需求。

對於勞動部的意見，彰化縣府澄清，標案是由縣府先墊付，等到勞動部、疾管署與哈佛大學的卡介苗試驗計畫補助經費核撥後，再歸墊轉正。

關鍵字

彰化 勞動部 移工 標案 新冠肺炎

NOW民調中心

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答
《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

彰縣萬人篩檢喊卡　王惠美：數據已交、尊重台大公衛決定

彰縣萬人篩檢喊卡　王惠美：數據已交、尊重台大公衛決定

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽