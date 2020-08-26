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抽獎抽到「10萬超爽大禮」！女一看細節臉綠：有搞清楚嗎

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-26 10:55:16

▲女網友抽獎中了四獎「十萬購車金」，一問細節卻讓她超傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲女網友抽獎中了四獎「十萬購車金」，一問細節卻讓她超傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

大多數人參加抽獎時，都很希望自己是那位幸運兒，能夠「中大獎」，不過，也有名女網友分享自身經驗，她在髮廊消費滿額，獲得抽獎資格，怎知中了四獎後，結局卻讓她超級傻眼。

該名女網友在PTT上以「抽中令人困擾的禮物」為題，表示自己在七月時使用三倍券去髮廊染頭髮，消費達標獲得抽獎資格，當時設計師還很興奮地告訴她頭獎是一台汽車，而當她中了四獎後卻超無言。

▲網友以「抽中令人困擾的禮物」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友以「抽中令人困擾的禮物」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
她提到，當時並沒有想太多，直到近日設計師傳訊息來通知她中了四獎，獲得「十萬購車金」，本來超開心，因為從沒中過這麼大的獎，結果隔天傳訊去髮廊問領獎事宜時對方才說，「他們是跟XX汽車合作，所以送的十萬是XX汽車購車金的券」。

這讓她超級無言，查了那家汽車行，居然是專賣進口車的經銷商，她表示自己買全新的機車都得考慮一下了，更何況是進口轎車，「十萬的機會中獎就得先繳兩萬元的稅金，然後拿到一張根本很難賣得掉的購車抵用券」。

本以為是開心的中獎，結果卻讓原PO心情超差，莫名其妙的中獎對她來說也變成一個爛坑，也讓她想放棄這個機會，也忍不住和朋友抱怨「髮廊的老闆在想什麼，有沒有搞清楚自己客層」，直呼跟進口車商合作的抽獎「是在哈囉」？

貼文一出，引起網友熱議，「滿雷的，直接放棄吧，或問髮廊可不可以換免費染燙之類的」、「超爛，根本跟中機票還有一堆規定一樣」、「傻孩子，這是變相推銷，哪是真的獎品，就像有些店一天到晚都有作活動特惠，根本是常態，認真就輸了」、「有夠廢的抽獎」、「放棄省麻煩」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

抽獎 汽車 進口車 幸運 髮廊

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