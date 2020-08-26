出境5萬人中有10例確診　陳時中：因此做出境篩檢沒效益

指揮中心今表示，我國25日接獲菲律賓官方通知，該國檢出1例自我國入境的新冠肺炎陽性無症狀個案；個案在台期間及返菲迄今均無症狀，衛生單位已初步掌握接觸者共21人，包括工作地接觸者、租屋處室友等，其中20人列為居家隔離者對象、1人列為自主健康管理對象。
指揮中心發言人莊人祥表示，該案為菲律賓籍30多歲白領女性，2月27日來台工作，8月19日自台灣出境返回菲律賓，於機場入境時接受採檢，21日檢驗結果為陽性；該案在台有6個月時間，但在出境後才確診，且還可能有偽陽性的可能，因此無法判斷是在菲或在台受到感染，詳細檢測結果會再向菲方詢問。
若加上該例後，目前已有10位自我國出境的旅客被他國檢驗陽性。對此，陳時中強調，近期出境人數有5萬多人，僅驗出10人，這數字仍不高，若因此改變邊境政策，實施出境採檢措施，恐怕效益不會太好。
陳時中說，近期大家都很喜歡說的篩檢，但如果依照目前準確度，很難能夠確切找出病人，這就會讓結果產生很大變化；這10例在各國採檢中，就是由於目前篩檢試劑的不準確，也會有時陰時陽的情況，再加上檢驗時機的差異，也會有模糊空間。
陳時中表示，過去國人對SARS的經驗，是將發燒病人揪出來治療，就能夠抵抗疫情；但COVID-19情況不同，它的症狀包含發燒、呼吸道症狀、嗅味覺失調等等，還有可能是無症狀，再加上目前篩檢準確性不高，因此不能像以往標示病人的方式進行防疫，當然未來如果檢驗準確率提高，就可能會跟著改變篩檢策略，不過目前現階段最重要還是全面防疫，包含個人做好衛生管理、邊境管理等。
陳時中也強調，政府在全面防疫的同時，要把醫療量體跟著提升，也要將檢驗量能留著，將其盡量用在國內社區的疫情情況，以應付未來可能遇到的大流行。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。