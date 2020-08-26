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用「聽」的舞蹈演出　兩廳院力推共融劇場滿足身障者需求

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-26 16:35:51

▲兩廳院今（26）日集結重量級團隊，推出口述影像、輕鬆自在場演出。（圖／兩廳院提供）
▲兩廳院今（26）日集結重量級團隊，推出口述影像、輕鬆自在場演出。（圖／兩廳院提供）
疫情趨緩後，許多藝文展演作品陸續登場，兩廳院在推出下半年節目之際，共融服務與節目措施也不斷升級，今（26）日集結重量級團隊，包括雲門舞集、無垢舞蹈劇場、國光劇團等推出「口述影像」場次，與舞蹈空間舞團、NSO國家交響樂團、神秘失控人聲樂團等團隊舉辦「輕鬆自在場」演出，並持續規劃情境字幕、觸覺及聾翻譯手語導覽、托育、演前導聆雅婷逐字稿字幕等多樣服務，打造多元、平等的共融劇場。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，疫情讓大家開始保持社交距離，卻也突顯劇場人與人緊密相聚、情感交流的特質與可貴。劇場是為所有人開放的，我們希望每一個觀眾都能在這裡找到讓自己放鬆，或沉浸其中的所在。

「輕鬆自在場」（Relaxed Performance）是近幾年國際間展現文化平權的表演型態，欣賞表演時觀眾不必介意不自主發出的聲響、無法久坐進出觀眾席也不需要擔心影響他人，每個人都可以在輕鬆自在場裡身心放鬆、舒服的狀態欣賞演出。

今年上半年場次因疫情而有所調整，下半年八月到十月，將接連推出五場輕鬆自在場演出，包括舞蹈空間舞團史派德奇遇記之《飛飛飛》、神秘失控人聲樂團《人聲FUN輕鬆》、玩弦四度《古典born爵士》、音樂家陳韵芬所策劃的《一鍵鍾琴貝多芬》，以及NSO首席們所帶來的《現在您懂國家音樂廳了！》。

而在口述影像部分，是透過口語或文字敘述，將視障者無法接收的影像訊息轉換成言辭符號，讓視障者也能克服視覺障礙，今年在兩廳院場次大幅增加，有雲門舞集藝術總監鄭宗龍出任後首作《定光》、無垢舞蹈劇場20年經典《花神祭》、唐美雲歌仔戲團《光華之君》，以及國光劇團《閻羅夢—天地一秀才》。

除了輕鬆自在場與口述影像，兩廳院兩位駐館藝術家周東彥、樊宗錡分別以作品《虛擬親密》及《十二碗菜歌》，挑戰節目情境字幕，情境字幕是為有需要的觀眾而準備，例如觀眾在聽力上有障礙，或者需要無音條件下觀賞節目，此時字幕中可使用一些解釋性的語言來描述節目內容。

兩廳院表示，在共融下半場，將同時安排近10場共融相關的內外部教育訓練課程，邀請專業講師分享，包括口述影像、易讀、觸覺導覽、無障礙服務、共融知識工作坊等，同時也將近幾年場館共融服務相關經驗及操作流程統整，製作成共融知識包，陸續與表演團隊及其他場館共享。

關鍵字

輕鬆自在場 劉怡汝 表演藝術 口述影像 兩廳院

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