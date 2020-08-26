用「聽」的舞蹈演出　兩廳院力推共融劇場滿足身障者需求

而在口述影像部分，是透過口語或文字敘述，將視障者無法接收的影像訊息轉換成言辭符號，讓視障者也能克服視覺障礙，今年在兩廳院場次大幅增加，有雲門舞集藝術總監鄭宗龍出任後首作《定光》、無垢舞蹈劇場20年經典《花神祭》、唐美雲歌仔戲團《光華之君》，以及國光劇團《閻羅夢—天地一秀才》。



除了輕鬆自在場與口述影像，兩廳院兩位駐館藝術家周東彥、樊宗錡分別以作品《虛擬親密》及《十二碗菜歌》，挑戰節目情境字幕，情境字幕是為有需要的觀眾而準備，例如觀眾在聽力上有障礙，或者需要無音條件下觀賞節目，此時字幕中可使用一些解釋性的語言來描述節目內容。



兩廳院表示，在共融下半場，將同時安排近10場共融相關的內外部教育訓練課程，邀請專業講師分享，包括口述影像、易讀、觸覺導覽、無障礙服務、共融知識工作坊等，同時也將近幾年場館共融服務相關經驗及操作流程統整，製作成共融知識包，陸續與表演團隊及其他場館共享。



