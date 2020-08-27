年輕生小孩恢復力較強？眾曝「1關鍵」道盡心酸：誰不想

許多人在結婚後，都會計劃生小孩，然而，有網友就在PTT表示，生小孩的黃金時期是18-25歲，這時候懷孕，由於人體素質好，對身體的負擔會比較少，生完小孩後的恢復力也表較強，他並好奇發問「女生有想過在年輕時生小孩嗎？」結果全場紛紛點出「1關鍵」，即「錢」的問題，道盡無法想生就生的心酸。

原PO在PTT女孩板發文指出，從生理學的角度來看，人類，不分男女，新陳代謝、肌肉、骨骼等生理機能，在18歲左右到達顛峰，大概維持到25歲，過了25歲就開始老化，所以對於女性而言，其實生小孩的黃金時期是18-25歲左右。

原PO認為，這年紀懷孕，因為人體素質好，對身體的負擔會比較少，生完小孩後的恢復力也會很強，依然可保持青春、年輕的狀態，這讓他相當好奇，不禁提問「各位女生，處於黃金時期的、步入老化時期的女生，你們有沒有曾經想過要在年輕的時候生小孩？」

▲女網友們在PTT討論「會想在年輕時生小孩嗎？」（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，網友紛紛留言「沒錢」、「沒錢啊，選我正解」、「是有錢養？可以想生就生？」「如果我有錢有閒，至少生兩個吧！」「沒錢啊！除非找事業有成的老男人，但年輕漂亮家境還行的話，沒人願意為了錢嫁給老男人，除非本來就喜歡年紀大的」、「沒錢怎麼生」。

另還有人認真分析，直指「要有適合對象阿，年輕時還無法看清對方，考慮也不周全，育兒是很大的憂鬱壓力，也需要經濟支持，年輕時想法不成熟的話沒辦法當母親」、「大腦得25歲才能發展完全，因此沒有過25歲生孩子，通常會無法控制情緒」、「朋友還在玩樂衝事業經歷時，一個人育兒，產後憂鬱育兒憂鬱，等孩子大了可以送幼稚園時，與社會脫節一段時間，工作也不好找」、「有錢有時間+本來就在運動，就算快40也能很快恢復，產後沒時間保養休息，就算年輕還是會直接回不去了」。（編輯：許苡晴）