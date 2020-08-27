男開名車出遊！女同事突「熱烈追求」結局曝光　網：活該

不少人認為開名車就是代表身份地位的一種象徵，對此，也有名男網友分享自己向在台積電工作的哥哥借了一台名車和同事出遊，結果一名女同事竟突然向他告白，倆人就這樣在一起了，不過因此多了不少問題。





該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，他提到自己進公司快一年，月薪大概40K，上個月跟同事出遊，和在台積電上班的哥哥借了一台名車，同事先是虧他有錢，他也開玩笑地回應「上班只是上身體健康的」。



▲男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》） 原PO也提到，結果原本不熟的女同事，在出遊後沒幾天突然跟他聊天聊得熱絡，也向他告白，倆人也順利在一起了。而在一起的這一個月以來，雖然沒有買什麼，但花費也是超過原PO的輸出範圍，都會稍微啃到老本。





他也提及自己的存款只有40萬，但女友最近都會開玩笑地表示未來要原PO娶她，也會一直聊到未來的事情，但他也很煩惱，不知怎麼開口向女友表明，「我自己也是挺白癡，不敢坦承自己其實沒啥錢，有錢的是我老哥」，不想放棄眼前的美夢，也很害怕女友離去。





貼文一出，引起網友熱議，有些人開玩笑表示「直接介紹給你哥啊！無縫接軌懂嗎？」、「放心，再過不久就是嫂子囉」、「千萬別坦承，她會變你大嫂！」、「介紹給你哥吧」。





也有網友表示「如果他不是喜歡你，是喜歡車，那即便車真的是你的，你要是真娶了他，婚姻也不會幸福啊快去坦承了吧！拖越久給自己的傷害越大」、「說一個謊言，要用更多謊言來彌補」、「你就活該啊」、「你就不敢坦承啊，在那邊到手才後悔，是在後悔什麼」。（編輯：郭佩蓉）



