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北流音樂中心開幕　6千人表演廳盼成台灣流音重鎮

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-27 17:10:55

▲北流從選址、規劃設計、動工興建，總共花了17年，今（27）日終於正式開幕。（圖／文化部提供）
▲北流從選址、規劃設計、動工興建，總共花了17年，今（27）日終於正式開幕。（圖／文化部提供）
北部流行音樂中心今（27）日舉行開幕儀式，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得及台北市長柯文哲君共同出席，開幕儀式以融合AR擴增實境互動科技，搭配虛擬樂團演出，展現科技感十足的舞台演出效果。

總統蔡英文表示，北流的開幕是中央和地方共同合作，投資台北，建設地方的典範，代表著台灣流行音樂，即將重新啟動。未來北台灣和南台灣，都會有流行音樂的基地，期待在民主自由的台灣，流行音樂會在政府支持下，蓬勃發展。

▲北部流行音樂中心今（27）日舉行開幕儀式，總統蔡英文（中）、行政院長蘇貞昌（左二）、文化部長李永得（右二）及台北市長柯文哲（左一）君共同出席。（圖／文化部提供）
▲北部流行音樂中心今（27）日舉行開幕儀式，總統蔡英文（中）、行政院長蘇貞昌（左二）、文化部長李永得（右二）及台北市長柯文哲（左一）君共同出席。（圖／文化部提供）
文化部長李永得表示，北部流行音樂中心開幕最大的意義，是為台灣流行音樂產業帶來一部最新、最現代、最科技化的引擎。北流從選址、規劃設計、動工興建，總共花了17年，感謝歷任文建會主委、文化部長、台北市長及音樂等各界人士投入，才有現在的成果。 

文化部表示，興建「北部流行音樂中心」與「海洋文化及流行音樂中心」同屬新十大建設重點項目，由文化部主辦，分別委託台北市政府及高雄市政府代辦硬體工程與軟體配套計畫，並稱「台灣流行音樂產業的雙引擎」，北部流行音樂中心開幕後，位於高雄的海洋文化及流行音樂中心也預計將於109年完工後陸續開幕。

▲北部流行音樂中心是台灣首座可容納6千人的流行音樂專屬表演場館，也是作為台灣流行音樂歌手及表演團體站上台北小巨蛋前的舞台。（圖／文化部提供）
▲北部流行音樂中心是台灣首座可容納6千人的流行音樂專屬表演場館，也是作為台灣流行音樂歌手及表演團體站上台北小巨蛋前的舞台。（圖／文化部提供）
北部流行音樂中心是台灣首座可容納6千人的流行音樂專屬表演場館，也是作為台灣流行音樂歌手及表演團體站上台北小巨蛋前的舞台，邁向國際的里程碑，文化部期許北部流行音樂中心未來能成為台灣流行音樂產業的重鎮。

北部流行音樂中心由表演廳、流行音樂文化館和產業區三大場館組成，表演廳提供專屬流行音樂演出表演場地、流行音樂文化館呈現台灣流行音樂光榮歷史與各種面貌、產業區則提供「人才培育」基地，並以可容納3000人的戶外廣場連結各館區，集結表演、展示、娛樂及人才育成等多種功能。

文化部指出，設備齊全的表演廳是北流的一大特色，包含「電動升降舞臺」、「專業音響」、「隔音門」、「母桁架」等符合流行音樂產業生態及國際級專業演出需求的「舞台四寶」，不僅提升演唱會品質，更滿足各式展演規劃與舞臺需求，加以整合5G科技與創新應用，北部流行音樂中心亦將成為最具未來感的流行音樂展演示範場域。

關鍵字

李永得 蔡英文 北流 文化部 流行音樂

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