準到哭！單身狗別心急 　一張圖測你需要「多久能脫單」

不知現在單身的你，是否已經找到心儀的對象，又或者還在苦苦等待新戀情的降臨呢？別緊張，塔羅牌老師艾菲爾分享了一項心理測驗，看你需要再等多久，才會有新的戀情出現喔！





請在下方4張牌中，憑直覺選出你最有感覺的牌，記得和身旁單身中的閨蜜一起來測，互相加油打氣，看誰能最快脫單吧！



▲塔羅牌老師艾菲爾分享了一項心理測驗，測你「要多久才能脫單」。（圖／取自《塔羅牌老師艾菲爾》臉書粉專）

Ａ、橘錦鯉





Ｂ、丹頂鶴





Ｃ、鳥與月





Ｄ、夢里花





選好看答案























答案A、橘錦鯉





新戀情在年底出現





選到這張牌，代表你的感情生活一直有桃花，只要你願意其實早該脫單，只是你一直在拒絕、抗拒，導致你的新戀情要到年底才會有譜。雖然你也憧憬美好的愛情，身也有示好的異性，可你的標準比較高，也會把觀察期拉長，甚至對方犯點小錯你就判他出局，也因此目前還是單身。這樣的你，可能有時太過嚴苛，有時又太過夢幻，而你需要的，是放下心裡既定的成見，多看看對方的好，找一個適合你的人，而不是找一個一百分的戀人。





答案B、丹頂鶴





新戀情在近期出現





選到這張牌，代表你的戀情，會在2個月內出現。現在的你很著急，覺得身旁沒有可以讓你覺得安心的對象，因此迫切希望趕緊找個人步入婚姻殿堂。而你最近的戀情很可能是透過家人、朋友、長輩介紹。看著你空窗已久，其實身邊的人都為你感到著急，比你還緊張的物色好對象，因此你會在親友介紹下，認識一個溫柔可靠、工作經濟也穩定的人，你們彼此都對結婚有共識，感情很快就能迅速發展起來，加上這次的對象是由雙方共同認識的親友把關，人品可說是沒什麼問題的。請好好把握這段戀情，他極可能就是與你攜手共度一生的良人。天然的粉晶為你打開桃花機緣。





答案C、鳥與月





新戀情得等到明年春天





選到這張牌，代表現在的你無心戀愛，所以新戀情短時間內不會出現，甚至要等到明年春天。目前你的生活重心不在感情上，也許是寄情於工作，或有自己想要完成的夢想，想出國、想創業、想賺更多的錢，因此根本還不想被愛情綁住，甚至會刻意表現得冷淡，拒絕異性釋出的善意，讓人不敢輕易靠近。想要新戀情降臨，可能要再過一陣子，等你完成手上的任務時才有機會。





答案D、夢里花





傷口愈合後必有新戀情





選到這張牌，代表你的心裡還有傷痛，無法接受新感情。遲遲無法走出上一段情傷的你，甚至心心念念想要復合，或和舊情人仍藕斷絲連，偶爾聊聊天、傳著互相關心的訊息，騙自己活在過去，不肯清醒。遇到異性追求時，也採取回避的態度。也許你總嚷嚷著自己已走出來，但實際上你的舊傷沒有癒合，當然無法展開新戀情。建議你好好撫平一下過去的傷痛，在2個月內，會有大好的戀愛機會，可別讓過去成為你追求幸福的絆腳石！（編輯：郭佩蓉）

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