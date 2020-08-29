專家教戰一次上手　新手也能挑戰自行車登武嶺　

自行車界有這麼一句話，「沒騎過武嶺，不能說你是單車人」，但是這座聖山又陡又長、空氣稀薄，真的不好挑戰，為了讓更多人能圓夢，知名飯店雲品溫泉酒店找上捷安特合作，推出了3天2夜台灣公路最高點武嶺天堂路的電動輔助自行車(eBike)圓夢旅程規劃，透過騎乘eBike，來參訪南投地區特殊的人文，與得天獨厚的地理景觀。
這圓夢規劃行程裡頭，會先讓民眾體驗日月潭的環潭之旅，然後隔天帶大家征戰聖山「武嶺」，這趟挑戰從清境農場出發，總里程數約20公里，總爬升海拔約1379公尺，為了調節體力，業者也設計了三個休息點，在7、13、18公里處小歇片刻，讓挑戰者可以穩定步伐、成功攻頂。
在電動自行車車隊行進過程中，皆由捷安特旅行社經驗豐富的領騎、壓隊技師帶隊，還有專業保姆車跟隨，解決、排除故障及在休息時間提供點心補給，直接成為新手騎士懶人包。
第一個休息點，是海拔2309公尺的翠峰，沿線爬升的坡度不高，但也考驗著挑戰者的耐力。
第二個停靠點是鳶峰，標高2756公尺，沿途可以眺望雲海與山峰繚繞的美景。
之後再往上5公里來到昆陽，稍作休息後，就要挑戰有「天堂路」之稱的最後一哩路。
最終等待挑戰者的，就是來到武嶺一定要拍照打卡的海拔標示。
雲朗觀光集團副總經理張倚蘭表示，迎向後疫情時代的運動生活，將透過行程的規劃讓民眾愛上騎車，並且從會騎到愛騎，創造出許多契機，讓民眾開始發現騎車美好，還有挑戰完賽挑戰的成就感。
捷安特台灣總經理鄭秋菊也提到，透過這個兩大品牌合作，能讓民眾透過eBike跨越自行車騎乘障礙，輕鬆自在的享受充滿樂趣、極富挑戰的自行車旅遊。這個電動輔助自行車，在開啟助力模式爬坡時，即便是武嶺這樣高難度的山路，也變得輕鬆許多，騎乘時均速達13到17公里，幾乎是一般人騎自行車挑戰武嶺的2倍以上。
而且因為這個活動是飯店攜手自行車業者，所以住宿端也是高規享受，3天2夜專案提供自助晚餐與Ken Can全新一季新菜色的晚餐，打開房間還有特製點心，其中一天早餐還可升等雲月舫Skylouge套餐，在日月潭的美景相伴下享用美食。