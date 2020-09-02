特殊營養品包裝百百款　效果有差嗎?

「營養師，特殊營養品要買鐵罐好?利樂包好?還是塑膠瓶好? 效果有差嗎?」過去十餘年來臺灣保健食品逐年增長，針對成人營養補充及癌症、糖尿病、腎臟病、中風、失智、失能、手術前後等特殊營養需求患者開發的特殊營養品，近年來也備受關注。但坊間各種不同包裝型式的特殊營養品，到底挑哪種比較好呢? 輔大醫院營養部主任郭常勝指出，常見鐵罐、利樂包與塑膠瓶等不同特殊營養品包裝型式，並不影響其營養成分，但在衛生與保存條件上，則可能有其差異。





郭常勝營養師指出，以特殊營養品最常見的鐵罐、利樂包與塑膠瓶三種包裝，主要會有以下差異點：





差異一： 使用與保存條件的區別



▲新型態塑膠瓶「雙重安心瓶」設計，雙重密封，更確保產品衛生安全。（圖／資料照片）

一般而言，鐵罐是市售特殊營養品較常見的包裝形式，但鐵罐在儲藏時瓶身可能會堆積灰塵、細菌等汙染物。因此無論是管灌或直接飲用，使用前都建議徹底清潔表面，避免汙染物被誤食進入人體。同時，部分民眾在開罐後可能分成多次飲用。但鐵罐包裝開封後，不僅內含的營養素也可能因光照及氧化流失，也會發生有落菌汙染的疑慮。





利樂包的包材由75％的紙、20％聚乙烯和5％鋁箔所組成，共有6層保護層。外側的聚乙烯與紙板結構，能有效隔絕外界的微生物、異味等污染；中間的鋁箔層能有效阻擋光線穿透，避免產品的營養成分因光照產生變化；內側的兩層聚乙烯結構，則能讓產品充份密封不滲漏，確保特殊營養品的品質安全。除了無需冷藏就能常溫長期保存的特性；利樂包裝因吸管開口小，所以相較鐵罐產品，開封後較不易有營養素氧化流失及落菌汙染的問題。





而塑膠瓶包裝的特殊營養品，市售主要有兩種型式，可藉由蓋上是否含有鋁墊片，分成鋁片蓋塑膠瓶與一般塑膠瓶。塑膠瓶可重複封口的密閉式瓶蓋，也可以避免氧化及落菌問題，近年引進的新型態塑膠「雙重安心瓶」形式產品，除了外層會使用阻光包材避免光照造成的營養成分衰退，更在瓶蓋之外增加封口處的鋁箔片封膜，讓產品的衛生安全更加分。不過營養師也強調，不管選擇哪一種材質，即使購買了「雙重安心瓶」包裝的特殊營養品，開封後還是建議一次喝完；如果必須分次飲用，開封後也應冷藏儲存並盡速飲用完畢。





差異二： 殺菌技術的區別



▲殺菌技術比較。傳統鐵罐產品與市售鋁片蓋塑膠瓶，採用與罐頭食物類似的「後殺菌」技術；利樂包與雙重安心瓶形式產品，則採用「前殺菌」技術。（圖／資料照片）

傳統鐵罐產品與市售鋁片蓋塑膠瓶，採用與罐頭食物類似的「後殺菌」技術，也就是先將原物料充填至鐵罐封裝後，再將鐵罐放入殺菌設備進行殺菌。通常鐵罐會放在加壓殺菌釜中，以100-125°C的高溫加熱15-40分鐘的長時間加熱。但罐裝加熱常見的問題，是產品會出現鐵鏽味等不良風味，影響飲用口感，或是有塑膠溶出的疑慮。





而利樂包與雙重安心瓶形式產品，則採用「前殺菌」技術，除了原物料在充填前會先行殺菌處理外，包材也會進行殺菌。利樂包採用的無菌包裝技術，乃將內容物與包材分別滅菌，在無菌環境內進行充填與包裝封合。充填前產品原料會以「超高溫瞬效殺菌技術(UHT)」 處理，溫度升降快速，有效降低對內容物的影響，又能確保長期存放的食品安全。





近期崛起的塑膠「雙重安心瓶」包裝，與利樂包同樣運用了「超高溫瞬效殺菌技術」，特殊營養品的原料會以6秒極短時間，在>135度超高溫環境下進行殺菌處理。相較傳統鐵罐產品的殺菌技術，除了不會有鐵鏽等口感風味上的問題；透過急速的滅菌技術，更能避免內容物的營養素因長時間處於高溫而流失；產品的風味及營養也得以更妥善的保留。





郭常勝營養師表示，鐵罐、利樂包、塑膠瓶各有好處，民眾可依據自身習慣進行選購。但比起包裝的形式，特殊營養品的品質管理可能更關鍵。郭常勝營養師以其參訪國際知名大廠位於亞太區的產品技術研發中心經驗為例，指出特殊營養品在品質管理上的關鍵。他強調：「特殊營養品不只要追求營養素的完整，在產品完成輸出前，更要進行嚴格的批次測試；測試項目更必須以高於法規標準及業界的均值嚴格把關！」更分享訪國際大廠經驗上，其品質管理不僅是全球一致標準，相較一般食品公司對於品管所投注的品質成本高出甚多，因此能為民眾做到完整的品質與安全把關。



