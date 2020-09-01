為何嫁女兒要看男方有沒有房？網曝「殘酷觀點」：人生啊

結婚是終身大事，父母親當然希望小孩過得幸福快樂，不過，有些準岳父、岳母都會要求男方要先「有房」才肯嫁女兒，這讓一名網友相當好奇，便在PTT發問「為什麼嫁女兒要看男方有沒有房？」結果許多鄉民紛紛曝光「殘酷觀點」，直言「人生啊！太難了...」

原PO在PTT「home_sale」板中表示，通常看到那種「要買房才能娶我女兒」的新聞，都會覺得媽媽們太勢利眼，不解「為什麼要買房子才能夠娶妳的女兒？」但仔細思考後，他認為「雖然女方家長這樣要求直接觀感不好，但買間房不管有沒有漲價，至少也能好好地把錢存住不會亂花。」

原PO坦言，繳房貸的頭10年會覺得很不爽，但10年後會感謝有個腦袋清楚的母親，畢竟買房也算是投資的一種，短期壓力大，卻有逼人進步的動力，「岳母逼迫買房的時候，不要覺得太傷心、生氣，搞不好娘家還是婆家還幫忙出頭期款，就皆大歡喜了。」

▲買房是許多人共同的夢想，也是投資的一種。（示意圖／翻攝自《pixabay》）

貼文一出，隨即掀起熱論，許多網友紛紛直指「有房是一種責任感的體現吧，不然真的很容易婚前沒房，婚後對房子依舊不積極...」「觀察一下周遭發現有這樣要求的比較有遠見，因為結婚左右不買，其實後來大多也買不起，得一直住夫家搬不出去也不開心」、「現在沒買以後更難說，人生啊！太難了」、「買了房很多非必要花費就會省（例如歐洲蜜月之類），不買房隨著小孩出生只會越來越買不了」。

另還有人留言「有些丈母娘擔心自己女兒嫁過去要做牛做馬滿腹委屈，所以要男方先買房，但現在這種媳婦根本幾乎找不到」、「同意買房是目前最有效的投資，但不是建立在被逼的狀況下」。（編輯：許苡晴）