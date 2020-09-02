江湖在走口罩要有！中衛「防疫新生活紀念包」明日開賣

國內知名醫材製造商「CSD中衛」推出的彩色口罩每每推出，都吸引大批民眾排隊搶購，CSD中衛行銷經理周令怡表示，新冠肺炎疫情爆發半年多，許多粉絲對口罩高度關注，頻頻在中衛粉專上抒發使用彩色口罩的感想，為了紀念這段期間，全民追口罩的難忘歲月，自3月開始，在臉書粉專舉辦徵文活動，邀請粉絲說出買口罩的內心話。
周令怡說，在將近千人回應中票選出「江湖在走口罩要有」、「始中衛你」、「那一年我們一直在追的口罩」、「一罩難求珍惜擁有」、「口罩比鈔票搶手的荒唐歲月」五大金句。
為了響應「防疫新生活」，中衛推出「防疫新生活紀念包」，裡頭附上全新設計的四款玩色系列口罩，分別是「月河藍＋炫綠」、「月河藍＋黑」、「潮橘＋黑」、「深丹寧＋炫霓紫」，一包五片再加上印上五大金句的口罩收納袋，整組售價149元，周令怡表示，紀念包預計在3日起全台上架開賣，至於詳細販售通路中衛將在開賣日於臉書粉絲專頁上發布。
除了五大金句外，周令怡也指出，為了紀錄當時全球疫情嚴重之餘，獨有台灣確診人數「+0」，因此在防疫紀念包外包裝上還印有英文「Zero」，期盼接下來的日子台灣抗疫能持續「Zero」、「+0」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。