全國準公幼上路一年問題多？教育部說話了

準公共幼兒園政策自去（2019）年8月起全國實施，不過全國教師公會總聯合會今（2）日召開記者會批評，依據教育部全國教保資訊網全國裁罰系統，6都內就有逾150間園所違規，其中不乏數次違規的園所，認為準公共退場標準過於寬鬆，對此，教育部回應，已經在今（2020）年5月修正法規，經處罰減少招收人數、停止招生及停辦等重大違規者，不得為準公幼申請對象。





針對準公共幼兒園違規紀錄，全教總主張，欲參與的準公幼應至少3年無任何違規裁罰紀錄，同時準公幼的稽查內容、標準與頻率完全比照非營利，並提高準公共退場標準，確保兒少福祉。最後應逐年降低準公幼數量，並同時增加真公幼數量。





對此，教育部表示，準公共作業要點已訂定申請對象的相關規範，幼兒園除了須符合收費數額等6項合作要件外，另外，考量違反法令規定的類型不同，經與地方政府討論，今年5月修正公告的準公共要點第11點，除兒少保案件等條件外，增列經處罰減少招收人數、停止招生及停辦等重大違規者，不得為申請對象。





另外針對所有公私立幼兒園，教育部指出，地方政府已建立例行查察及輔導機制，若幼兒園有違反事項，均有相關罰則，可按次連續裁罰，如果幼兒園違規行為情節重大或處罰3次後未改善者，可裁處一定期間減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可等處分，並公布其名稱及負責人姓名。若為準公共幼兒園者，則依準公共作業要點的退場規定辦理。





教育部也重申，持續擴大公共化幼兒園是政府不變的施政主軸，已經規劃2017至2024年內增加3000班，是近10多年公共化最大的增班量能，至今年8月累計已經增加1551班，本學年度公共化幼兒供給量超過22萬個就學名額。



