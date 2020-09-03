霧眉完一看超崩潰！師傅竟「13字回嗆」　女當場氣到哭

不少愛美女性，為求方便、美觀，會選擇給專業紋繡師「霧眉」，但霧眉畢竟是半永久性的，一做下去要改掉也不是這麼容易，要是發生了糾紛，更常有雙方各執一詞的情形。，對此，就有女網友表示自己的「眉毛毀了」，和紋繡師反應後，怎知對方竟「13字回嗆」，讓她非常不滿。





該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己有事先爬文、多方比較後才選定到這間店霧眉，一開始也有尋找想要的眉型圖片，也是先和紋繡師說「因為我的眼神很兇，所以需要這種柔一點的眉型」，而一開始紋繡師用眉筆試畫時，成果也算滿意。



▲女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》） 結果霧眉結束後，原PO直呼「這什麼不對稱的鬼東西」，連陪同她的友人都很尷尬地表示兩邊長得太不一樣，而且這不對稱的眉毛還是已經修過半小時的，「可見一開始我睜眼看到有多崩潰」，但紋繡師卻不停解釋，表示是因為原PO眼睛本就長得不一樣，而且一邊骨頭比較高，「你希望我幫你削骨？」，還嗆說「以為霧眉跟在紙上畫畫一樣啊」？



▲女網友PO出霧眉照。（圖／翻攝自《Dcard》） 最誇張的是，紋繡師竟還以13字「自已臉型差這麼多我也沒辦法」狠嗆原PO，讓她當場哭出來，她知道臉不對稱是自己的錯，但試畫時也都好好的，怎知實際刺下去「我的臉就成問題了」，這也讓她崩潰直呼「我的眉毛是不是被毀了」，並表示要剪一年的妹妹頭，若經過兩週後還是這麼可怕，才會選擇公佈店家。





貼文一出，引起網友熱議，「明明就他的技術很....，還敢怪妳的臉型」、「臉型不對稱不是妳的錯好嗎！是她不夠專業」、「兩邊形狀根本不同還扯骨頭高低，做不好就不要接啊」、「爛就爛還在那辯解，神店家」。





建議愛美的女性民眾，若是有需要霧眉，除了要找「專業合格、口碑良好」的紋繡師以外，也要考量自己的臉型和紋繡師的美感，在霧眉以前一定要「完整事先溝通」。若不幸發生糾紛，也可向各縣市消費者服務中心、消保官或消基會申訴。（編輯：郭佩蓉）



