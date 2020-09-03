男逛好市多問普渡「供品去向」！打工仔揭密被讚翻：暖炸

昨（2）日是一年一度的中元普渡，家家戶戶都準備許多「好料」來祭拜好兄弟，而一名男網友就剛好遇到了知名美式賣場好市多準備普渡的現場，看到堆得滿滿的供品桌就讓他忍不住好奇，這些餅乾、零食祭拜完之後，賣場通常會怎麼處理，文章曝光後吸引不少網友討論。

這位男客人在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示自己2日下午到台中好市多消費，結果卻看到當天賣場也準備了澎湃的零食、供品，「中間是滿滿的熱食部」，正在祭拜好兄弟，貼出照片後他就忍不住詢問，「其實我有點好奇這些拜完會怎麼處理」。

▲這篇文章意外釣出不少賣場員工。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

照片吸引不少網友注意，也引來不少人猜測這些供品下場，其中就有賣場員工和自稱在好市多打工過的民眾就熱情回應，表示通常普渡後的這些供品也都會發給員工，「我們員工自己吃光了喔」、「他們會放員工休息室讓員工食用的，至於糖果餅乾飲料也會分給員工哦（之前在好市多打工過有領過拜拜品）」、「發給員工啊！部門員工那麼多，其實每個人分到的只有一咪咪」。

不過就有網友就擔心會有賣場把拜拜過的商品放回貨架，不少員工也跳出來解釋「不太可能啦！員工認領還嫌不夠咧」、「放心！如果上架沒給員工，員工早就通報了」、「以前待過某知名速食店，拜過的東西都丟掉，原因是怕食物變質，不堪食用」。

此外也有員工表示：

「有些拜拜完的，或是NG商品但是還是可以使用/食用的，台中costco會捐贈給社福團體。」

也有在社福單位工作的女網友表示：「有些拜拜完的，或是NG商品但是還是可以使用或食用的，會捐贈給社福團體」，她就分享先前工作單位會到賣場領民眾退貨或是賣相不好的衣物、蔬果或肉品等物資，讓其他人大喊「好有愛心」、「蠻溫馨的耶！」。（編輯：楊智傑）