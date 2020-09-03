有戀人必看！專家曝「12星座」大雷點　不小心踩到定暴怒

你是否常常和另一半吵架呢？無論是正面的「討論式吵架」，還是負面的「地雷大爆炸」，又或是根本是倆人個性上的衝突，「每吵每好，每好每吵」，其實在愛情裡的不愉快，常常就是日常生活中的看不慣，若能掌握彼此個性，把起衝突的時間拿來窩在一起看電影，多好！





塔羅牌老師艾菲爾在微信「塔羅星座艾菲爾老師」中分享，這次以「12星座」的角度來看，情侶之間最常在哪個爆點產生爭吵，有戀人的你更該看，讓你未來能擁有一段自己和對方都開心舒服的戀愛。





白羊座的雷點：





不洗澡不換衣服就上床





許多男人都有從外邊回家不洗澡不換衣服就上床舖的壞毛病，但大家多少會在另一半面前收斂一下，就我們大喇喇的白羊男毫不掩飾，認為自己不髒自我感覺良好，沒見著你額頭青筋爆露眼神噴火，免不了又是個大吵的不眠夜。





金牛座的雷點：





在朋友面前說出糗事





跟朋友聊天所謂何事，當然就是彼此挖苦尋開心，但如果你的另一半是金牛男，那可千萬別說出他私底下的糗事，像是「他最近胖到臉都兩倍大了」、「別看他大男人私底下可超愛撒嬌」，金牛男這下可會變色，臉色青一陣紅一陣。





雙子座的雷點：





把話悶在心裡不說





有情侶吵架喜歡享受那冷戰的靜默韻味，但這其實並不健康，不對話的吵架根本不是吵架，對憋不住心事的雙子尤其如此，你愈不說話，他愈氣急攻心，原本芝麻綠豆大的小事會上升成齊家治國的大事，這架恐怕是吵不完了。





巨蟹座的雷點：





偷看手機





又是個愛情裡絕對的地雷，偷看手機，有人可能為了安全感或是莫名的甜蜜感要求知道另一半手機密碼，有些男子可能認為這無所謂，但巨蟹男會解讀成對他的不信任，輕者辯論一整晚，重者關上心中大門，不可不慎。





獅子座的雷點：





出事情胳臂向外彎





如果你出事，恰好另一半又是獅子座，他肯定為你出頭，那如果他出事呢？這就獅子座戀人的必考題，如果你選擇也為他出頭，跟插隊大媽吵吵架，跟不良老闆殺殺價，就可以得到高分，如果你幫對方說話呢？肯定給你個0分不及格加上走廊罰站。





處女座的雷點：





把家裡弄得一團髒





有哪句話最能說明“知易行難”這個成語，答案是把用過的東西物歸原位，洗好的碗放上碗架、脫下的外套吊上衣架，這些小事可還真難提起力氣去做它，偏偏這就是處女座的痛點，他們會忍耐，但是瞪著火眼金睛在忍耐，你也不開心，認為這龜毛對生活是多大的消耗。





天秤座的雷點：





一直抱怨工作瑣事





天秤座是標準的報喜不報憂，也不是把眼淚肚裡吞的壯士類型，單純就是不喜歡讓自己心裡苦，所以如果刻意的跟他聊工作上的挫折，家人間的爭吵，他會忘掉平日的優雅，沒好氣的結束談話，捧捧他們是最省事的辦法。





天蠍座的雷點：





為了怕麻煩撒小謊





誰沒說過謊的舉手，答案應該是沒有，日常生活小謊怡情，愛情中更是大小謊不斷，但不論你的立意多良善，在天蠍眼中說謊就是不對，完全就是小學生黑白分明的道德觀，不懂成人世界說謊的正反藝術，面對天蠍時，誠實不一定是美德，但絕對是正確的策略。





射手座的雷點：





管東管西





跟射手座在一起，其實就是解放自己，這其中的大智大慧就在於射手座不愛人家管，他想晚睡就要晚睡，他想狂吃就要狂吃，而你管了就一秒變媽媽，何苦讓自己變身黃臉婆呢？這就是跟射手在一起的好處，你不用管他，可以放較多心力在自己身上。





摩羯座的雷點：





突然改變行程





你是計劃控嗎，每天都會在小本本上安排上午下午晚上所有行程，還是你猶如瀟灑的詩人，搭船找朋友沒見著就回家，還能說上兩句「乘興而行，盡興而返」，前者恭喜你，跟摩羯座愛人可以好好相處，後者的話可能就要常看他鬧脾氣嘟噥「為何要突然改行程」。





水瓶座的雷點：





不支持對方想法潑冷水





愛情裡有句名言，鼓勵代替責備，稱讚代替鼓勵，不知你有沒有發現，不管出現什麼奇思妙想，水瓶座的另一半總是少女漫畫閃閃大眼地支持你，反過來說他們也希望你能給予同樣的支持，假如潑冷水，他會馬上讓兩人戀情降溫。





雙魚座的雷點：





忘記過節日





跟你在一起，每天都是情人節，這句話對大部分的戀人來說都可以過關，除了雙魚座以外，除非你每天真的都華麗度日，他們的精神糧食是浪漫，節日是最重要的養分，買個小蛋糕也好，忘記過節絕對會讓他們記上三輩子。（編輯：郭佩蓉）



