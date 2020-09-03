最大獎竟有百萬休旅車！「99購物節」六大電商優惠看這

蝦皮購物
蝦皮購物指出，蝦皮原創的「9.9超級購物節」自8月24日暖身開跑後，買氣持續升溫，觀察到首週訂單較去年同期有明顯成長，受益於宅商機發酵，暖身期間最熱銷商品，如限時特賣「八倍濃縮洗衣膠球」開賣1小時便賣出破萬顆。
蝦皮購物表示，今年「9.9超級購物節」為滿足消費者的網購需求，推出9月9日限時不限量0元免運、超過30萬件商品全面5折起、全站瘋搶限量全站券和品牌1折券等優惠；此外，適逢「國泰世華蝦皮購物聯名卡上市週年」，不限通路一般消費滿額回饋500元刷卡金，邀好友辦卡首刷再各拿300元刷卡金，9月再享回饋最高27％。
蝦皮購物也祭出人氣夯品超殺價格，除了Nintendo Switch 紅藍主機6千有找、飛利浦氣炸鍋殺破4折之外，也因應《9.9超級購物節》強力升級，即日起至30日將每日釋出999盒MIT醫療口罩，更高規格滿足民眾防疫需求；另外，蝦皮購物重磅祭出本次夢幻大獎，將於8日跨夜直播期間，抽出價值近百萬元TOYOTA RAV4 2.0 汽油豪華休旅車一台。
Yahoo奇摩
Yahoo奇摩超級商城宣布，自1日起至11日推出《99好大牌》活動，首波1至6日暖慶期間攜手漢神百貨、屈臣氏、愛買、小三美日、特力屋、聯合利華、Levi's、Gap、神腦生活等9大金店下殺3折起；第二波7至11日正慶期間，狂撒999萬折價券；8至10日3天再加碼下單滿999元抽999超贈點；活動期間更祭出全站消費滿99元享全家超商取貨付款限量免運優惠，下單滿299元即可抽市價約7.5萬元的999.9純金金條，跨店購買3C家電、交通、流行生活用品滿額最高現折1200元等好。
此外，Yahoo奇摩購物中心也宣布，1至11日也推出《99狂歡購物節》，除集結保健、美妝、清潔品牌熱門商品輪番上陣狂殺9元起，像是3M茶樹精油痘痘超薄隱形貼、1028細眉筆、Chicco嬰兒潤膚乳液、酒精濕紙巾等人氣商品限時只要9元，更天天祭出口罩商品、Sundown 23折起、葡萄王及正官庄等保健品牌5折起、YSL限量奢華皮革粉餅重磅上市，購買指定品類商品最高送300購物金、下單再抽限量alfi愛麗飛玻璃保溫壺。
PChome 24h購物
PChome 24h購物宣布，3日起開跑「99Chill嗨嗨」購物嘉年華，看好今年上半年realme、Dyson兩大品牌業績年增將近翻倍的亮眼成績，秉持深耕品牌的精神，熱力攜手500大品牌、36大銀行祭出最高25％超值回饋，且全站指定商品狂降24折起，更聯手線上旗艦館全系列商品進駐，每日推出品牌獨享活動，7至10日鉅獻每日最低9元起標商品，包含Coway加護抗敏型清淨機、美國iRobot Roomba 690 wifi掃地機器人、飛利浦 65吋4K HDR聯網液晶等眾多強檔熱銷品；此外，3至18日首度舉辦「Chill出你的聲！」線上歌唱比賽，粉絲們展現自我，即有機會帶走萬元超大獎。
PChome 24h購物指出，為讓全台消費者優惠輕鬆享，7至14日將於活動頁上線「網家小釣手」遊戲，邀請全台消費者試手氣，一起同樂釣出折扣好康，且加入PChome LINE官方帳號，輸入「Chill我省錢術」，再領隱藏版優惠；另外，3日起28日全站單筆消費滿額999元，登記抽2020今秋最鬆微旅行，即有機會暢遊花蓮海洋公園及遠雄悅來大飯店山景套房豪華旅程； 9月APP獨享超好康，下單滿490元登記再抽422 AIR FRYER AF8L 氣炸鍋。
淘寶台灣
淘寶台灣表示，淘寶台灣推出「99超級翻倍日」超殺優惠活動，消費者於7至11日活動期間，購買全站活動商品皆能享0元超取免運；此外，更在活動期間每天凌晨0點、上午9點、晚間21點三個時段，祭出「真。五折超殺商品」，入手「Switch紅藍主機 + 健身環大冒險 + 遊戲任選2片」，價格不到8千元；同時，Airpods Pro搭配無線充電盒，也只要不到4千元即能擁有。
淘寶台灣指出，為了回饋廣大的淘粉，於每日00、12、18時限量發送1折的折扣碼，購滿500元，即可現折450元；9日更是殺紅眼，祭出消費滿1000元就能現折999元的超狂0.1折優惠折扣碼；還有「揪划算」限時特賣，只要用9元就可以買到3點1刻黑糖蒟蒻珍珠奶茶、韓國辛拉麵和PHILIPS飛利浦香草奶嘴等超夯商品，是要把最殺優惠回饋給消費者。
台灣樂天市場
台灣樂天市場宣布，今年「99購物節」將於9月1日至9月10日盛大開跑，樂天市場攜手小三美日、LEVIS、玉如阿姨內衣、NewBalance等近百間人氣店家推出「暢秋紅牌大賞」，各項必買爆品好康優惠最低5折起，再送每位會員3張「樂購券」， 凡透過APP於指定店家消費滿千元，訂單即無條件享9折優惠，單筆訂單最高可折1000元，3張樂購券最高共可折抵3000元，指定銀行滿額再享10％回饋。
生活市集
生活市集表示，2日起正式啟動「99狂歡購物節」，活動開跑至14日，將以多波段操作逐步推升整體檔期買氣，首波以「高CP值多元優惠爆品」、「線上線下多重優惠機制」應戰，主會場開設多重限時破盤商品、市場熱銷品牌夯品，以及日用品、養生保健、3C家電、生活寢具、食品等5大分館供消費者選購，更於每周推出市場趨勢夯品下殺5折起，日日推出站內熱銷爆品一日破盤價搶市。
生活市集指出，活動方面，針對行動端用戶推出多重好康優惠：凡使用生活市集APP下單滿99元，即有機會抽7-ELEVEN中冰拿；即日起至14日前，每日到生活市集APP參加簽到活動，累積簽到滿9日最高可獲得肯德基蛋塔；7日前參加生活市集APP「好康天天抽」活動還可享中獎機率加倍。