影／想請金虎將軍回家供奉？分靈全紀錄曝「一重點」

▲新港奉天宮的金虎將軍威風凜凜、氣勢洶洶的氣場，總讓現場信眾嘆為觀止。（圖／保庇NOW資料圖）

不少信眾都希望可以請金虎將軍回家中供奉，可是又擔心「分靈」是否有許多限制、禁忌，因此遲遲沒有行動，只能在心裏想想。Youtube頻道【哥文】的主角「哥文」於今（2020）年2月28日就親自到新港奉天宮請了一尊金虎將軍回家供奉，並將請求分靈的過程以影音的方式完整紀錄下來，希望可以提供給其他也想請金虎將軍回家供奉的信眾作為參考。

▲「哥文」將請求分靈的過程以影音的方式完整紀錄下來，提供給想請金虎將軍回家的信眾作為參考。（圖／Youtube頻道【哥文】授權提供）

在哥文的影片中，從詢問廟方到成功分靈回家都詳實紀錄，尤其是影片中有一個重點，那就是向虎爺公請求分靈的整個過程中，從願不願意讓你奉請分靈、哪一尊神尊可以請回家、何時起駕等決策，都是需要擲到「三聖筊」才代表同意，代表「天時、地利、人合」天人地三才具備，絕對不是到廟裡表達意願、付錢就可以請走，這是相當重要的。

此外，影片中還有提到另一個重點：分靈的神明出廟後就千萬不可回頭。其實會有這個習俗的原因是擔心若神尊回頭的話，會心繫祖廟，抑或是有另一說法認為神尊會留戀祖廟的招待，不願意到分靈宮廟或是信眾家，所以要特別注意。





透過哥文的影音紀錄，讓眾多金虎將軍的信眾了解分靈的程序和內容，也讓更多的人發現，台灣的傳統信仰原來也可以跟生活如此親近。時下Youtube頻道越來越多元，風格五花八門，但是像【哥文】如此用心紀錄台灣價值的頻道卻是少數，期待其能為我們帶來更多寶貴的紀錄。（編輯：連宜方）





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