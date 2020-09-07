帶起共享機車潮流！GoShare一年奪業界C位 狂吸70萬用戶

2019年風靡台灣的共享機車旋風「GoShare」上線至今短短一年，從桃園出發，再到台北市、台南市、新北市和青春山海線，吸引超過70萬忠實用戶，隨處可見亮藍色機車穿梭在街頭， 讓共享機車服務在台灣的熱度創下新高，穩坐業界C位！





主打性能和時尚外型兼備的車款、簡單上手的App，GoShare有遠超其他業者的3分鐘AI快速身分認證和一鍵智慧尋車功能，新手就能快速上路，還有各種白牌和綠牌Gogoro車款供選擇。除了可以在路邊公共停車格隨時借還GoShare，趁著國旅熱潮也能騎GoShare DOTS定點借還車輛，遊一波北海岸。



▲過去，車款設計往往讓人感到陽剛和單調，但GoShare翻轉傳統，將一輛輛電動車打造為都會生活意象，玩出全新體驗。（圖/品牌提供）





GoShare擊進用戶心坎的重要關鍵，還有新穎的品牌行銷。搭配特殊節日、幽默創意，將共享機車概念注入城市血液裡，成了全新的都會象徵。為了貼近用戶日常生活，歷來推出像是聖誕老人騎GoShare快閃送禮、宣布競選喊出「返鄉投票起跳價免費」政見、情人節限定粉紅車抓寶、防疫期間送口罩開廂禮、愚人節惡搞NoShare一天騎到飽只要15 元、台南市專屬美食地圖等，密集的創意活動巧搭節慶與熱門話題，以互動取代傳統的優惠促銷，也讓自家品牌成了「社群爆款製造機」。



