加利口罩混「陸貨」賣！黃創夏怒轟：為了便宜還賣乖

2019新型冠狀病毒（COVID-19）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府推出「口罩實名制」，但近日卻傳出新北市有陸製口罩混入實名制通路，衛福部食藥署也確認為「加利科技有限公司」八里廠以非醫用口罩混實名制醫用口罩銷售，消息引發爭議。對此，資深媒體人黃創夏在臉書發表看法，直轟「為了便宜還賣乖」。

根據食藥署調查，加利八里廠出貨的藥局及衛生所主要分布新北市10行政區，包括三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門與宜蘭縣及少數分配於台北市。中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤4日下午在記者會中表示，物資組已拜託相關公會與相關平台，他更強調，將會簡化行政程序，「換貨不需要健保卡，只要帶著加利口罩本體就能換」。

▲黃創夏臉書貼文。（圖／翻攝自黃創夏臉書）

而加利科技有限公司也發出聲明指出，與盤商、藥局購買的，可直接回盤商藥局進行退換貨，加利後續會對盤商處理；網購的人可至原網路平台辦理退款，或聯繫八里工廠公司；現場購買者則需帶發票及商品到公司退款（以實際片數每片5元退款）。

對此，黃創夏在臉書發文直呼「為了便宜還賣乖...」他認為，「轉移焦點不能改變欺瞞的事實！混充陸貨沒標示就是欺騙消費者！」貼文曝光，網友隨即議論紛紛「陳時中部長說：犯法再先，還在說什麼五四三，說得太棒了」、「只見利益罔顧人命」「可惡，集體求償，收回機器」、「不就是大陸貨嗎？有什麼好叫的呢，大陸貨不能用嗎？人家大陸人怎麼都能用啊，不是所有大陸貨都是不好的啊」。（編輯：許苡晴）