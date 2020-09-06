小心別踩禁忌！專家曝「7招聚財法」：從日常生活開始

相信許多人心中都有一個發財夢，但若想「招財開運」，其實必須先從日常生活中著手，這樣才能更快速的幫自己提升財運！知名塔羅牌老師艾菲爾就公布了「簡單的日常聚財方法」，讓你提升好運，趕緊一起來看看是哪幾招，也可以提醒朋友們，讓他們也能一起試著做做看！



▲知名塔羅牌老師艾菲爾（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書） 1、錢包聚財





錢包一定要保持整潔，發票、收據定時整理，不要全部都塞在錢包裡。鈔票方向對齊，面額由大到小整齊排序，折角攤平，不要放得亂七八糟，打開錢包還會掉出錢來。正所謂你不理財，財不理你。





2、化妝聚財





這是指女生的化妝包、梳妝台，一定要保持整潔，對女性來說「化妝」就是你的門面，所以想要招來好的人緣、貴人幫助一定要將自己打扮得很體面，這樣財運也會跟著提升不少喔。





3、廁所聚財





家中的廁所是聚集污穢的地方，但也是你轉換氣場的地方，每天都會在這將身體一天的髒污與壞運氣洗滌，順便沉澱心靈、放鬆心情的地方。所以一定要保持乾淨、通風，地上有水漬一定要擦拭乾淨，水龍頭漏水一定要修好，不然等同漏財。





4、櫥櫃聚財





家中的收納櫃、衣櫃，都要定期整理，沒有用到的東西就丟掉，不要到處堆積，將廚櫃堆得滿滿的，這樣就沒空間讓你聚財氣，加上一堆沒有用的東西，只會為你招來陳年灰塵與穢氣。





5、廚房聚財





廚房中的鍋碗瓢盆就等同於你接財富的容器，如果出現破損、裂痕、缺角，那就代表了破財、漏財的運勢。因此平常使用的時候可以多注意一下，有看到破損就盡快更換。





6、玄關聚財





家中的玄關與陽台就是幫助聚財、聚氣的好地方，一定要保持整潔、明亮，可以在玄關處點一盞長明燈，一天24小時都需亮著；陽台處可擺放顏色鮮豔的花卉、或常綠植物、葉片較大的觀賞性植物等，如棕竹、萬年青、金錢樹、橡膠樹、仙人掌等；花卉則可種植杜鵑花、鬱金香、茶花、繡球花、蘭花等，能幫助招財、聚氣。





7、開窗聚財





家中有窗戶的地方切記不要用厚重的遮光簾擋住陽光，這就等於把家運擋住。暗淡的室內光線易使人疲勞，提不起勁，也難以聚財。陽光就是能量、就是財氣，所以大家還是盡量讓陽光照到屋內，長年不開的厚重窗簾會把財氣擋在門外，把晦氣藏在屋中。（編輯：郭佩蓉）



