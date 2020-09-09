雙重雪莉重磅衝擊！麥卡倫雙雪莉桶華麗挑逗威士忌迷

「單一麥芽威士忌」、「雪莉單桶陳釀」是麥卡倫Macallan深耕兩百多年的重要基石與金字招牌，遍佈全球的威士忌品飲人士皆為此深深著迷；不過，麥卡倫並不因此自我設限，時至2020再創巔峰，麥卡倫雙雪莉桶15年與18年酒款大膽挑逗威士忌迷的渴求。





當歐洲遇見美洲 時光堆疊的雙重雪莉工藝





熱愛威士忌的朋友都明白，威士忌風味、色澤熟成孕育的關鍵，就在於環抱新酒、陳年淬鍊的橡木桶，因此擁有「雪莉桶行家」之美譽的麥卡倫，極為重視橡木桶的選材品質、製桶、潤桶等養桶工序，為麥卡倫雙雪莉桶系列打下最堅實的基礎。





麥卡倫雙雪莉桶系列之名，即象徵著麥卡倫橡木桶選材的獨到之處，嚴選70至100年樹齡的西班牙北部與法國交界的歐洲紅橡木（Quercus Robur），以及美國中西部的美國白橡木（Quercus Alba），為前14%的精華樹材；4年風吹雨打、自然風乾的樹材、以傳統手工製成木桶之後，將會啟動西班牙雪莉酒潤桶工序，，並在橡木桶的氣孔與紋理，填入雪莉酒強烈又迷人的香甜風味，引出西班牙紅橡木與美國白橡木獨有的風味特質。



▲麥卡倫極度重視橡木桶之選材、手工製桶與潤桶之工序，為雙雪莉桶系列奠定優質基礎。（圖／資料照片）

麥卡倫始終堅持單一橡木桶陳年、不以人工調色、不過桶也不使用兩次以上裝填之橡木桶，因此在橡木桶中長達12年以上的熟成釀造期間，歐洲紅橡木的馥郁乾果，與美國白橡木的柔美香甜，賦予截然不同的酒體特色，在時光中靜靜沉潛，堆疊出非凡風味。





傳統工藝 創新思維完美勾兌 雙重雪莉精彩可期





承繼百年傳統、技藝超群的釀造工藝師，孜孜不倦看顧著歐洲紅橡木與美國白橡木雪莉桶所孕育的威士忌；當橡木桶賦予威士忌得天獨厚的性格與風味，還需專業釀酒團隊取其優，編織出與眾不同的深度與廣度。



▲注入歐洲紅橡木與美國白橡木雪莉桶的威士忌原酒，在釀造工藝師的眷顧下孕育熟成（圖／資料照片）

對威士忌產業懷有熱誠、資歷豐富的麥卡倫釀酒大師Kirsteen Campbell，運用兩款雪莉桶釀造的威士忌，勾兌出婀娜多姿的韻味與氣息，成就了麥卡倫雙雪莉桶12年成熟勻稱的甜美，麥卡倫雙雪莉桶15年蜂蜜、果乾辛香臻至完美，以及成就麥卡倫雙雪莉桶18年濃郁、細膩層次之風味。





麥卡倫雙雪莉桶系列不僅帶來雙重魅力，承繼傳統的釀造工藝師與全新世代的威士忌釀酒師團隊攜手合作，打造層峰級雙重工藝，麥卡倫雙雪莉桶系列舉世無雙，勢必重磅衝擊威士忌愛好者的感官享受。













